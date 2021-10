Lech przegrał tam 6 razy z rzędu. Skorża: To będzie być może najtrudniejszy mecz w sezonie

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że większa presja ciąży na Legii. Zespół Czesława Michniewicza błyszczy w Lidze Europy, ale w ekstraklasie rozczarowuje i jest tuż nad strefą spadkową. Przedmeczowe zapowiedzi trenera Lecha Poznań nie pomagają mistrzom Polski, bo jak sam twierdzi Skorża, jego zespół ma "spore szanse na przywiezienie punktów".

REKLAMA

Zobacz wideo "Legia dzięki Michniewiczowi stała się europejskim klubem"

- Zdajemy sobie sprawę z tego, z kim gramy. To będzie być może najtrudniejszy mecz w sezonie, bo mierzymy się na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski. Nie chcemy jednak stracić przez to pewności siebie. Powoli budujemy naszą tożsamość. Chcemy wykorzystać to przy Łazienkowskiej, żeby to ugruntować. Od początku meczu postaramy się grać swoje - podsumował Maciej Skorża.

Legia Warszawa podtrzyma passę? Lech Poznań może ukraść punkty w hicie ekstraklasy

W tym momencie Legia Warszawa (15. miejsce w tabeli) ma koncie zaledwie dziewięć punktów po ośmiu spotkaniach. Lech Poznań (lider tabeli) ma nad swoim najbliższym rywalem przewagę aż 12 punktów. Należy jednak dodać, że Legia ma do rozegrania zaległe dwa mecze, które mogą znacznie poprawić jej sytuację w tabeli. Ewentualna porażka może znacząco utrudnić obronę mistrzowskiego tytułu.

Legia musi, Lech tylko może. Dla kogo hit PKO Ekstraklasy?

Choć biorąc pod uwagę formę obu zespołów, faworytem jest Lech, to na korzyść Legii Warszawa gra fakt, że spotkanie odbędzie się na stadionie przy Łazienkowskiej. Mistrzowie Polski wygrali z tym rywalem sześć meczów z rzędu. Poznaniacy po raz ostatni wygrali w Warszawie w 2016 roku (4:1 w Superpucharze Polski). Starcie obu drużyn odbędzie się w niedzielę 17 października o godzinie 17:30. Zapraszamy także do śledzenie relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE