Najnowsze informacje ws. występu Emrelego w hicie z Lechem. Legia potwierdza

We wtorkowy poranek serwis 90minut.pl poinformował, że napastnik Legii Warszawa Mahir Emreli został zakażony koronawirusem podczas zgrupowania reprezentacji Azerbejdżanu. Oznaczałoby to, że napastnik nie zagra w hitowym starciu Legii Warszawa z Lechem Poznań w ekstraklasie. - Przebywający na zgrupowaniu reprezentacji Azerbejdżanu Mahir Emreli z Legii Warszawa uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 - mogliśmy przeczytać rano.

Legia Warszawa poinformowała jednak, że ws. Emrelego doszło do potwornego zamieszania. Bo o ile pierwsza próbka dała pozytywny wynik testu na koronawirusa, to druga była negatywna. Piłkarz nie miał też żadnych objawów, a dodatkowo jest zaszczepiony, co oznaczało, że mogło dojść do błędu. W przeciwnym razie występ Azer nie mógłby wystąpić w arcyważnych dla Legii meczach z Lechem Poznań w ekstraklasie i Napoli w Lidze Europy.

Emreli znów negatywny. Będzie mógł zagrać z Lechem

W środę Legia Warszawa poinformowała, że kolejne dwa testy na obecność koronawirusa Mahira Emrelego dały wynik negatywny. Dzięki temu azerski napastnik będzie mógł wystąpić w niedzielnym szlagierze ekstraklasy z Lechem Poznań.

"12 października Mahir Emreli przeszedł kolejny test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Zawodnik otrzymał drugi wynik negatywny. 13 października, po powrocie do Warszawy, Mahir Emreli przeszedł następny test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który również dał wynik negatywny. Przez cały ten czas zawodnik nie wykazywał żadnych objawów. W związku z tym piłkarz dołączy do treningów z zespołem i będzie do dyspozycji trenera w meczu PKO Bank Polski Ekstraklasy z Lechem Poznań" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Dla Legii Warszawa niedzielny mecz z Lechem jest spotkaniem "o życie". Piłkarze Czesława Michniewicza tracą do prowadzącego "Kolejorza" aż 12 punktów i nawet mimo tego, że mają do rozegrania dwa mecze zaległe (z Zagłębiem Lubin i Bruk-Betem Termalicą Nieciecza), porażka w niedzielę może przekreślić szanse Legii na obronę tytułu mistrza Polski.