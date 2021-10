Oficjalnie: Ruszył proces sprzedaży praw telewizyjnych do ekstraklasy. Padnie rekord?

Zgodnie z obowiązującą umową do końca sezonu 2022/2023 prawa do transmitowania ekstraklasy ma Canal +, który dzieli się nimi z TVP (jeden mecz w kolejce). Spółka Ekstraklasa S.A. zapowiedziała, że kolejny przetarg zakończy się najpóźniej do końca 2022 roku.

Oficjalnie: Rusza przetarg na kupno praw telewizyjnych do ekstraklasy. W ofercie nie tylko najwyższa liga

Według nieoficjalnych informacji Canal + płaci za prawa do transmitowania polskiej ligi 200 milionów złotych za sezon. Do tego dochodzi 50 milionów złotych od TVP z tytułu pokazywanie jednego meczu w kolejce oraz magazynu skrótów. To stosunkowo duże pieniądze na skalę europejską. - Sukces poprzedniego przetargu mediowego opierał się m.in. na wyjściu poza dotychczasowy schemat myślenia o pakietach mediowych. To cały zestaw odpowiednio skrojonych pakietów dla kanałów telewizyjnych, internetowych, w tym social mediów i cyfrowych platform nadawców, a także system dystrybucji skrótów meczowych i innych form wideo. - zaznaczył Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa S.A.

Spółka odpowiadająca za sprzedaż praw telewizyjnych zamierza wprowadzić pewne zmiany, dzięki którym produkt ma być atrakcyjniejszy dla potencjalnych nabywców. - Jednym z nowych pomysłów jest włączenie do pakietów mediowych Ekstraklasy także meczów Fortuna I Ligi i spotkań coraz ciekawiej rozwijającej się ligi kobiecej - po wygaśnięciu ich kontraktów mediowych. Rozmowy na ten temat już się toczą - wyjawił Marcin Animucki.

Na razie nie wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za prawa telewizyjne. Nie ma także pewności, kto będzie nimi zainteresowany. Od 1994 roku ekstraklasa transmitowana jest w Canal +. Na przestrzeni lat za pośrednictwem sublicencji polska liga była dostępna w Polsacie Sport, Orange Sport, TVP, TVN czy Wizja Sport.