Kuriozalna kontuzja piłkarza Pogoni Szczecin. Trafił do szpitala na tydzień

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło na jednym z treningów Pogoni Szczecin. 16-letni zawodnik, który występuje w grupach młodzieżowych doznał kuriozalnej i zupełnie niespotykanej kontuzji.

Kuriozalna kontuzja piłkarza Pogoni

Podczas treningu piłkarzowi pękła guma do rozciągania. Guma niefortunnie uderzyła młodego zawodnika w jądro. - Zdarzenie wyglądało bardzo poważnie i konieczna była hospitalizacja piłkarza w przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie - czytamy na stronie Radia Szczecin.

16-letni piłkarz trafił do szpitala w Szczecinie. Spędził tam tydzień. Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin przekazał dobre wieści na temat jego stanu zdrowia. Poinformował, że piłkarz opuścił już szpital, wrócił do domu oraz do treningów.

Pogoń Szczecin to trzecia drużyna ekstraklasy ubiegłego sezonu. Właśnie na tej pozycji jest również po dziesięciu kolejkach tego sezonu. Ma tylko dwa punkty straty do lidera - Lecha Poznań. W następnej kolejce Pogoń w niedzielę, 17 października zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Początek meczu o godz. 12.30.