Śląsk Wrocław pokonał RB Lipsk! Sobota strzelił gola z własnej połowy [WIDEO]

Była 13. minuta meczu. Zawodnicy RB Lipsk rozgrywali piłkę w środku pola. Joscha Wosz, pomocnik niemieckiej drużyny niedokładnie podał piłkę, którą przechwycił Waldemar Sobota. Zawodnik ten zdecydował się jej nie przyjmować, ale natychmiast uderzyć zza połowy. Zauważył pewnie, że słoweński bramkarz RB Lipsk - Kevin Kampl był wysunięty przed polem karnym. Sobota fantastycznym strzałem przelobował golkipera i zdobył piękną bramkę. Gola można zobaczyć w poniższym wideo przy czasie 21:00.

Waldemar Sobota bohaterem Śląska Wrocław - gol i asysta z RB Lipsk

RB Lipsk to jedna z najmocniejszych niemieckich drużyn - od czasu awansu do Bundesligi w 2016 roku dwukrotnie zdobywała wicemistrzostwo (w tym w sezonie 2020/21), dwukrotnie zajmowała trzecie miejsce i raz szóste, grając czterokrotnie w Lidze Mistrzów (w sezonie 2019/20 Lipsk zagrał nawet w półfinale). Ten sezon zaczął się jednak dla ekipy Jessego Marscha słabo: od dwóch porażek w LM (3:6 z Manchesterem City na wyjeździe i 1:2 z Club Brugge u siebie), a w Bundeslidze Lipsk zdobył 10 pkt w siedmiu meczach i zajmuje 8. miejsce (ze stratą sześciu punktów do prowadzącego duetu Bayern Monachium - Bayer Leverkusen).

W środowe popołudnie RB Lipsk nie zagrał ze Śląskiem w najsilniejszym, ale i tak w mocnym składzie. W wyjściowej jedenastce znaleźli się Angelino, Kevin Kampl, Nordi Mukiele, Christopher Nkunku, Mohamed Simakan, którzy regularnie grają w ostatnich spotkaniach wicemistrzów Niemiec. Wystąpił też Ilaix Moriba, który w tym sezonie trafił do klubu z Barcelony. Po trafieniu Soboty, w 17. minucie Śląsk podwyższył prowadzenie. I znów bohaterem był Sobota. Zabrał on piłkę w polu karnym, tuż przed bramką Francuzowi Mohamedowi Simakanowi, podał do Erika Exposito, który dopełnił formalności.

Niemcy, którzy po siedmiu kolejkach zajmują dopiero ósme miejsce w Bundeslidze (ich bilans to trzy zwycięstwa, remis i trzy porażki) zmniejszyli straty w 42. minucie. Po błędzie obrony Śląska Wrocław, która zostawiła na piątym metrze kompletnie niepilnowanego Christophera Nkunku, Francuz nie miał problemów z pokonaniem Matusa Putnocky'ego.

Śląsk w ekstraklasie po dziesięciu kolejkach zdobył siedemnaście punktów i zajmuje piąte miejsce. Do prowadzącego Lecha Poznań traci cztery punkty. W następnej kolejce podejmie Raków Częstochowa.