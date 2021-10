Piłkarz Legii Warszawa zrezygnował z powołania do reprezentacji

Mattias Johansson wystąpił w podstawowym składzie Legii Warszawa w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Europy z Leicester City. Szwed przebywał na boisku przez 77 minut i nie był w stanie dokończyć spotkania, choć na początku wydawało się, że to jest zmiana taktyczna przygotowana przez Czesława Michniewicza. W jego miejsce wszedł Joel Abu Hanna.

Mattias Johansson zrezygnował z powołania do reprezentacji Szwecji. Chce wyleczyć uraz

Portal sportexpressen.se poinformował, że Mattias Johansson zrezygnował z powołania do reprezentacji Szwecji na najbliższe mecze w eliminacjach MŚ 2022 z Kosowem oraz Grecją. Powodem rezygnacji piłkarza jest kontuzja odniesiona w meczu z Leicester City. Miejsce byłego zawodnika Genclerbirligi zastąpił Daniel Sundgren z Arisu Saloniki, który zadebiutował w kadrze Szwecji we wrześniu tego roku w meczu z Uzbekistanem (2:1).

Czesław Michniewicz odniósł się do urazu Mattiasa Johanssona tuż po meczu z Leicester City. "Mattias czuje ból w mięśniu dwugłowym lewego uda, ale na razie nie wiemy, czy to coś poważnego: naderwanie, naciągnięcie czy może coś innego. On już wcześniej miał problem z tą samą nogą. To lewa. Prawą ma całą wytatuowaną. Z nią akurat nic się nie dzieje. Bardzo żałuję, że Johansson jest w takiej dyspozycji fizycznej i zdrowotnej. To świetny piłkarz, bardzo go potrzebujemy. Dziś i dwa tygodnie temu w Moskwie pokazał, że potrafi grać w takich meczach, ma olbrzymi potencjał" - komentował trener Legii.

Szwecja zagra z Kosowem dziewiątego października o godz. 18:00, a z Grecją trzy dni później o godz. 20:45. Mattias Johansson zagrał w czterech meczach w barwach Legii Warszawa, w których zanotował jedną asystę. Kontrakt Szweda z mistrzami Polski jest ważny do końca czerwca 2023 roku.