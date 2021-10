Piłkarz ekstraklasy grzmi: "To jest kpina. Frajerstwo". A potem jeszcze gorzej

Pięć punktów w dziewięciu meczach i aż 22 stracone gole. A do tego tylko siedem strzelonych, najmniej w ekstraklasie i ostatnie miejsce w tabeli. To dorobek Górnika Łęczna przed tą kolejką. Wszystko wskazuje, że po niej wcale nie będzie lepiej, bo zespół Kamila Kieresia już do przerwy przegrywał z Pogonią w Szczecinie 1:2.

"Znowu dajemy rywalom dwa prezenty"

- Tutaj nie ma co tłumaczyć. Sposób, w jaki tracimy bramki, to jest po prostu kpina. Frajerstwo. Kolejny mecz... Przyjeżdżamy tutaj, mówimy sobie, że zagramy w końcu na zero z tyłu i znowu dajemy rywalom dwa prezenty - załamywał ręce w przerwie meczu Bartosz Śpiączka.

To on w 40. minucie doprowadził w Szczecinie do wyrównania, ale w doliczonym czasie do pierwszej połowy Maciej Gostomski minął się z piłką, a Kryspin Szcześniak interweniował tak niefortunnie, że wpakował ją do własnej bramki. To już druga samobójcza bramka Górnika w tym sezonie. Pierwszą zdobył dwa tygodnie temu Paweł Baranowski w przegranym 1:3 meczu z Legią w Warszawie.

- Musimy wyjść na drugą połowę, no i nie wiem - walczyć, spróbować zdobyć tę bramkę. Ale przede wszystkim musimy zagrać na zero z tyłu - nic nie stracić, bo to, co wyprawiamy pod własną bramką, to jest katastrofa - dodawał Śpiączka.

Katastrofa niestety była też po przerwie, bo minął ledwie kwadrans drugiej połowy, a Górnik już przegrywał 1:4. Najpierw Gostomskiego - w 49. minucie - pokonał Kacper Kozłowski. A później - w 60. minucie - rezerwowy Michał Kucharczyk, który zaledwie dwie minuty wcześniej pojawił się na boisku. Mecz jeszcze trwa.