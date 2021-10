Górnik przegrywał 0:1 i 1:2, ale wygrał w imponującym stylu! [WIDEO]

Kibice Górnika Zabrze znów mogli oglądać w wyjściowym składzie Lukasa Podolskiego. Po raz pierwszy od blisko dwóch miesięcy i wygranego 1:0 meczu ze Stalą Mielec. Po niespełna 120 sekundach sobotniego meczu Podolski dostał żółtą kartkę. Został też autorem najszybszej żółtej kartki w tym sezonie w ekstraklasie.

Pierwszy dublet Wolskiego w ekstraklasie

Goście lepiej zaczęli pojedynek. W 18. minucie po bardzo dobrym zgraniu Damiana Warchoła Rafał Wolski precyzyjnym strzałem z 15 metrów w długi róg dał im prowadzenie.

Płocczanie z prowadzenia cieszyli się jednak tylko pięć minut. Pierwszą asystę po powrocie do polskiej ekstraklasy miał Podolski, który po akcji lewą stroną, znakomicie zauważył w polu karnym Piotra Krawczyka.

Po zmianie stron emocje były jeszcze większe. W 56. minucie Dominik Furman był faulowany w polu karnym przez Dadoka. Sędzia Tomasz Musiał po analizie VAR podyktował jedenastkę, którą wykorzystał Wolski. Dla tego zawodnika to był pierwszy mecz w ekstraklasie z dwoma strzelonymi bramkami.

Górnik potrafił wygrać, bo ma w składzie Jesusa Jimeneza. W 67. minucie Erik Janża uderzył z narożnika pola karnego, ale trafił w poprzeczkę. Do piłki dobiegł Jimenez i strzałem głową doprowadził do wyrównania. Gospodarze dążyli do zwycięstwa. Tym razem 27-letni Hiszpan podał do Bartosza Nowaka, a ten strzałem w długi róg pokonał Kamińskiego. Nowak pojawił się na boisku zaledwie 240 sekund wcześniej.

W 83. minucie Jimenez miał drugą asystę, tym razem przy trafieniu Kubicy.

Górnik po tym zwycięstwie awansował na ósme miejsce w tabeli, a Wisła jest czternasta.

W innych sobotnich meczach Radomiak zremisował z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 1:1, Lech Poznań w hicie kolejki wysoko 4:0 pokonał Śląska Wrocław, a Cracovia zremisowała u siebie 3:3 ze Stalą Mielec, choć przegrywała już 1:3. W niedzielę Raków Częstochowa zagra z Wartą Poznań (godz. 12.30), Pogoń Szczecin z Górnikiem Łęczna (godz. 15), a Lechia Gdańsk z obrońcą tytułu - Legią Warszawa (godz. 17.30).

Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:2 (1:1)

Bramki: Krawczyk (23.), Jimenez (67.), Nowak (78.), Kubica (83.) - Wolski dwie (19., 57.)

Górnik: Sandomierski - Wiśniewski, Janicki, Gryszkiewicz - Dadok Ż (97. Sepp Mvondo), Manneh (97. Pawłowski), Kubica Ż (94. Wojtuszek), Janza (94. Cholewiak) - Krawczyk (74. Nowak), Jimenez, Podolski Ż.

Wisła: Kamiński - Rzeźniczak Ż, Lagator (46. Kryvotsiuk), Michalski - Gerbowski Ż (66. Blachewicz), Furman, Rasak, Tomasik (66. Vallo) - Warchoł (81. Jorginho), Wolski - Sekulski Ż (81. Tuszyński).