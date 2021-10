Legia Warszawa może stracić największe objawienie roku! Wielki klub chce Polaka

W ostatnim czasie Maik Nawrocki nieoczekiwanie wyrósł na pierwszoplanową postać linii defensywnej ekipy Czesława Michniewicza. Obrońca został wypożyczony przez Legię w lecie z Werderu Brema na rok z opcją wykupu za 1,5 mln euro.

"Urodził i wychował się w Bremie, ale jest młodzieżowym reprezentantem Polski. W poprzednim sezonie nie przebił się do gry w Warcie Poznań, teraz błyszczy w Legii Warszawa. Ma dopiero 20 lat, ale potrafi zagrać dojrzale i choć jest obrońcą, to ma udział w bramkach strzelanych przez mistrzów Polski" - pisał o Nawrockim Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Umiejętnościami młodego obrońcy zachwycony jest trener Legii Czesław Michniewicz. - Nawrocki nie był dla mnie anonimowy. Wiedziałem, że Werder Brema nie puści go tak łatwo. Wiem też, że Legia interesowała się nim wcześniej. Wszyscy wiedzieli, że potrafi zdobywać bramki w reprezentacji, w turniejach, w eliminacjach. To zdecydowało o tym, że znalazł się w Legii. Mecze o stawkę, czy gramy w ekstraklasie, czy w europejskich pucharach, stają się powoli dla Maika zwykłym dniem w biurze. W ogóle nie pokazuje nerwów i stresu. Być może tłumi to w sobie, ale na boisku nie widzę absolutnie żadnych stresowych sytuacji w jego wykonaniu. To na pewno kandydat do poważnego grania - mówił trener po meczu Legii ze Spartakiem Moskwa.

Nawrocki przeniesie się do Bayeru Leverkusen? "Największe zaskoczenie lata"

Dobre występy Nawrockiego w barwach Legii sprawiły, że zwróciły uwagę na niego kluby z lig Top 5. Według informacji "Przeglądu Sportowego" Nawrocki może opuścić Legię i przenieść się do Bayeru Leverkusen. "Największe zaskoczenie lata zdawało się, że będzie tylko uzupełnieniem składu, a zachwyca dojrzałą grą" - czytamy na łamach gazety.

Legia dysponuje jednak prawem wykupu piłkarza, więc jest wielce prawdopodobne, że warszawianie zapłacą za piłkarza 1,5 miliona euro i jeszcze w tym samym oknie transferowym na nim zarobią. Podobnie jak to miało miejsce niedawno w przypadku Piasta Gliwice i Jakuba Świerczoka.

Młody obrońca w meczu Ligi Europy przeciwko Leicester City został oceniony przez Sport.pl za najlepszego piłkarza spotkania z notą "5+", w skali 1-6. "Jeszcze niedawno nie łapał się do składu Warty Poznań i reprezentacji Polski U-21, a jak tak dalej będzie grał to wyląduje w kadrze Paulo Sousy. Niemal całkowicie wyłączył z gry Ayoze Pereza, potrafił przecinać albo wybijać kluczowe piłki, a do tego skutecznie wyprowadzał piłkę" - taką laurkę wystawił Nawrockiemu Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, nazywając młodego piłkarza "nieoczywistym bohaterem".

W obecnym sezonie Nawrocki wystąpił w 13 spotkaniach Legii i zdobył w nich jedną bramkę oraz zapisał na swoim koncie trzy asysty.