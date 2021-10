To aż niemożliwe! Kieszek podarował wygraną rywalom. Kuriozalna interwencja [WIDEO]

To, co wydarzyło się w 68. minucie meczu w Gliwicach, na zawsze zapisało się w katalogu "piłkarskie jaja w ekstraklasie". To wtedy niewytłumaczalny błąd popełnił Paweł Kieszek, a jedną z najłatwiejszych bramek w życiu zdobył Alberto Toril, który dał Piastowi Gliwice długo wyczekiwane zwycięstwo w lidze.

Decydująca akcja meczu zaczęła się od ofiarnego wślizgu i dośrodkowania w pole karne w wykonaniu Michaela Ameyawa. Zagranie pomocnika Piasta w teorii nie mogło jednak zagrozić wiślakom, bo w ich polu karnym nie było żadnego z zawodników gospodarzy. Bramka jednak padła, bo fatalny błąd popełnił Kieszek.

Kuriozalny błąd Kieszka

Bramkarz Wisły Kraków nie złapał piłki, która zamiast wpaść do jego rąk, odbiła mu się od nóg. W ofiarnej pogoni za nią Kieszek przewrócił się na linii pola karnego i choć jeszcze desperacko chciał ją zagarnąć spod nóg Torila, to Hiszpan spokojnie trafił do pustej bramki i dał Piastowi zwycięstwo. To kolejny duży błąd Kieszka w ostatnich tygodniach. Dwa tygodnie temu bramkarz nie popisał się przy pierwszej bramce w meczu z Lechem Poznań (0:5).

Na zwycięstwo w ekstraklasie drużyna Waldemara Fornalika czekała od 28 sierpnia, gdy pokonała na wyjeździe Górnika Zabrze (1:0). Później były same porażki: z Zagłębiem Lubin (0:1), Lechią Gdańsk (0:1) i Cracovią (2:4).

Po 10 kolejkach Piast zajmuje 8. miejsce w tabeli z 13 punktami. Wisła ma dwa punkty mniej i jest na 11. pozycji. Po przerwie na mecze reprezentacji obie drużyny wrócą do gry 16 października. I obie zagrają na wyjeździe. Piast z Górnikiem Łęczna, a Wisła z Górnikiem Zabrze.