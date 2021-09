Strzelili gola, później nasłuchali się gwizdów. "Szczególny moment"

Była 62. minuta, kiedy Yaw Yeboah machał rękami i denerwował się na Konrada Gruszkowskiego, że ten zbyt długo zwleka z wrzuceniem piłki z autu. W końcu zaczęli też gwizdać kibice Wisły. Ale nie na swoją drużynę, a na Pogoń, która też nie spieszyła się z rozgrywaniem akcji. Bo spieszyć się nie musiała. Zespół Kosty Runjaicia prowadził w Krakowie od 15. minuty. I dowiózł to prowadzenie do końca. Też dzięki dobrej postawie Dantego Stipicy, który w 88. minucie świetnie wybronił strzał Michała Frydrycha.

Zanim jednak Pogoń strzeliła gola, do bramki trafiła też Wisła. Felicio Brown Forbes w 8. minucie pokonał Dantę Stipicę, ale od razu stanął - przesadnie nie cieszył się z gola. Sędzia Szymon Marciniak też nawet nie podbiegł do monitora VAR, tylko szybko zasygnalizował, że gol został strzelony z pozycji spalonej.

"To dla mnie szczególny moment"

A potem strzelała Pogoń. - To dla mnie szczególny moment - mówił dla Canal+ w przerwie meczu Jean Carlos. Brazylijski pomocnik wraz z końcem poprzedniego sezonu rozstał się z Wisłą. Trafił do Pogoni. I w niedzielę to właśnie on w 15. minucie zapewnił drużynie ze Szczecina pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Dla Wisły to była już druga porażka z rzędu, po zeszłotygodniowym 0:5 z Lechem w Poznaniu.

Pogoń dzięki niedzielnemu zwycięstwu awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Lecha traci dwa punkty. W następnej kolejce podejmie Górnika Łęczna (3 października, godz. 15). Wisła, która jest ósma, zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice (1 października, 20.30). To będzie ostatnia kolejka przed przerwą na mecze reprezentacji.