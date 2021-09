Raków przewidział problemy Legii już przed meczem. "Spora szansa"

Emocje na stadionie przy Łazienkowskiej wielkie były nie tylko na boisku. Przy linii bocznej przez cały mecz żywiołowo reagowali też Czesław Michniewicz i Marek Papszun. W ostatnich sekundach spotkania emocje były już ogromne. Kiedy Michniewicz domagał się rzutu karnego dla Legii za faul na Mateuszu Wietesce, Papszun pokazywał swoim piłkarzom, by wyszli dalej od własnej bramki i oddalili zagrożenie w końcówce meczu.

Gdy chwilę później sędzia Jarosław Przybył zakończył mecz, emocje trenerów były skrajne różne. Papszun oszalał z radości i łapiąc się za głowę, przykucnął w euforii przy ławce rezerwowych. Michniewicz zaś spuścił głowę i na kilka chwil schował się w swojej strefie. Podobnie było na boisku. Zawodnicy Rakowa oszaleli z radości, dzieląc ją z kolegami, którzy wbiegli na murawę z ławki rezerwowych. Legioniści zaś chwytali się za głowy, nie mogąc zrozumieć tego, co właśnie się wydarzyło.

Raków pokonał Legię na jej stadionie 3:2 w hicie 9. kolejki ekstraklasy. Zespół Papszuna wykorzystał piątkowe potknięcie Lecha Poznań i zbliżył się do ligowej czołówki. Legia przegrała już czwarty mecz w sezonie i jej postawa w lidze wciąż jest bardzo, bardzo rozczarowująca.

Nowa Legia tym razem nie zaskoczyła Rakowa

- Chcę znaleźć takie ustawienie, by grać mogli Emreli, Josue, Muci i wielu innych. Jest pewne rozwiązanie, które będzie służyło wielu zawodnikom w naszej kadrze. Mówiąc wprost: szukamy taktyki, w której będziemy mieli dużą możliwość wyboru zawodników na konkretne pozycje. To będzie sprzyjało rotacji. Poprzedni system stracił siłę - w rozmowie z portalem TVP Sport mówił Czesław Michniewicz, zapowiadając zmiany w zespole mistrza Polski, który w ekstraklasie na razie radzi sobie średnio.

Chociaż jeszcze w niedzielnym meczu z Górnikiem Łęczna (3:1) legioniści zagrali w ustawieniu z trójką środkowych obrońców, to już w środowym spotkaniu z Wigrami Suwałki (3:1) Michniewicz wrócił do systemu z dwoma stoperami i bocznymi obrońcami. Nie była to zmiana chwilowa, wymuszona pucharową rotacją w składzie. W meczu Rakowem Michniewicz wrócił do ustawienia, które stosował przez kilka miesięcy po przyjściu do Legii.

Było to ustawienie, w zależności od fazy gry, 4-1-4-1 lub 4-3-3. Niezależnie od liczb z zawodników środka pola najbliżej obrońców grał Andre Martins, a przed nim Bartosz Slisz i Josue. Na skrzydłach grali Kacper Skibicki oraz Lirim Kastrati, a w ataku Mahir Emreli. To ustawienie podobne do tego, w jakim legioniści zagrali pierwszy mecz w tym roku, gdy przegrali w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 0:1. Po tamtym spotkaniu Michniewicz zdecydował się na zmianę ustawienia i od tamtej pory regularnie trzymał się systemu z trzema środkowymi obrońcami.

Co ciekawe, wtedy tej zmiany także dokonał przed meczem z Rakowem. Wówczas mistrzowie Polski zaskoczyli rewelację ekstraklasy, gładko ogrywając ją przy Łazienkowskiej 2:0. W sobotę już tak łatwo nie było i widać, że przed Michniewiczem i jego zespołem jeszcze wiele pracy, by wyniki w ekstraklasie były równie zadowalające jak te w europejskich pucharach.

Przyczajony, cierpliwy Raków

Tym razem Raków był lepiej przygotowany do meczu w Warszawie. Drużyna Marka Papszuna w pierwszych minutach meczu nie tylko nie dała się zepchnąć do obrony, ale próbowała też przejąć inicjatywę w ataku pozycyjnym. Jeśli ktoś jednak myślał, że częstochowianie będą chcieli dominować na stadionie mistrza Polski, był w błędzie.

Kolejne minuty meczu pokazały, że celem Rakowa była kontrola gry poprzez dobre ustawienie w defensywie i postawienie na szybkie kontrataki. Chociaż częstochowianie zaczęli mecz odważnie, to po kilku minutach oddali piłkę gospodarzom, czekając na nich na własnej połowie. I była to taktyka, która długo przynosiła oczekiwane rezultaty.

Raków bronił całym zespołem na własnej połowie, ale nie była to obrona bierna. Piłkarze Papszuna starali się doskakiwać do legionistów i wymuszać na nich błędy. I kilka razy im się to udało. Niemal za każdym razem kończyło się to groźnym kontratakiem. Żaden z nich nie przyniósł jednak większego zagrożenia pod bramką Cezarego Miszty. Jednym z powodów była reakcja zawodników Legii, którzy natychmiastowo przerywali te ataki faulem. Właśnie przez to, w niemal identyczny sposób, jeszcze przed przerwą żółtymi kartkami ukarani zostali Slisz, Jędrzejczyk i Nawrocki.

Chociaż ostatecznie Raków gola bezpośrednio po szybkim ataku nie strzelił, to kontry dawały częstochowianom stałe fragmenty gry, która od dawna są ich bardzo silną bronią. W sobotę przekonała się o tym i Legia, tracąc drugą bramkę po rzucie rożnym, a trzecią po rzucie wolnym.

Miszta nie dał spokoju

- Cieszymy się, że w Legii nie ma Artura Boruca. To dla nas spora szansa, bo Miszta nie da drużynie takiego spokoju - usłyszeliśmy przed meczem od jednego z członków sztabu szkoleniowego Rakowa. Ten zwrócił też uwagę na niepewną interwencję Miszty w meczu z Wigrami, przez którą mistrzowie Polski stracili gola w ostatnim meczu Pucharu Polski z drugoligowymi Wigrami.

Słowa członka sztabu Rakowa okazały się proroczne. W 29. minucie Miszta popełnił błąd, jakiego Boruc, który nie zagrał z powodu bólu pleców, pewnie by nie popełnił. 19-letni bramkarz nie tylko niepotrzebnie daleko wyszedł do Sebastiana Musiolika, ale w bardzo prosty sposób dał się też nabrać i sfaulował napastnika Rakowa. Przewinienie Miszty kosztowało mistrzów Polski rzut karny i utratę kolejnego gola.

Zachowanie młodego bramkarza nie spodobało się Michniewiczowi, który w wyraźny sposób dał to do zrozumienia przy linii bocznej. Nie był to zresztą jedyny moment, w którym trener Legii miał do Miszty zastrzeżenia. W pierwszej połowie Michniewicz wściekł się w swojej strefie po tym, jak Miszta nie rozpoczął szybko gry po złapaniu jednego z dośrodkowań.

Za gole numer dwa i trzy trudno tak jednoznacznie Misztę krytykować, ale trudno też oprzeć się wrażeniu, że w obu przypadkach bramkarz Legii mógł zrobić więcej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że Boruc zachowałby się w tych sytuacjach lepiej. Dużo lepiej.

Pamiętali o Gwilii

70 meczów, 11 goli, 11 asyst, dwa mistrzostwa Polski - to dorobek Waleriana Gwilii w barwach Legii Warszawa. Gruzin, który trafił do Warszawy latem 2019 roku, szczególnie dobre wrażenie zrobił w pierwszym sezonie, kiedy zdobył aż 11 bramek i miał dwie asysty. Chociaż później wyraźnie obniżył loty, to i tak był użytecznym graczem w zespołach Aleksandara Vukovicia i Michniewicza.

Słabszy drugi sezon spowodował, że umowa Gruzina z Legią nie została przedłużona. Mistrzowie Polski mieli czas do końca marca, by zdecydować, czy Gwilia zostanie w klubie. Ostatecznie pomocnik nie tylko nie podpisał nowej umowy wiosną, ale odszedł z Legii po zakończeniu poprzednich rozgrywek. Latem pomocnik związał się z Rakowem.

"Oddałem za Legię serce i duszę! Było wiele wzlotów i upadków, ale nigdy nie zapomnę drogi po drugie z rzędu mistrzostwo! Życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości! Zawsze będziecie mieć wyjątkowe miejsce w moim sercu" - takim wpisem na Instagramie Gwilia pożegnał się z Legią i jej kibicami.

Chociaż Gruzin nigdy nie był wielką gwiazdą, to fani przy Łazienkowskiej nie zapomnieli jego wkładu w dwa mistrzostwa Polski. W sobotę Gwilia po raz pierwszy od odejścia z Legii przyjechał na jej stadion w roli zawodnika innej drużyny i przy Łazienkowskiej miał ciepłe przywitanie. W trakcie rozgrzewki kibice z "Żylety" skandowali nazwisko Gruzina, który pozdrowił kibiców uniesioną ręką, którą wcześniej symbolicznie wskazywał na serce. Podobnie było po zakończeniu meczu. Chociaż w sobotę Gwilia cieszył się w barwach Rakowa, to "Żyleta" na pożegnanie raz jeszcze skandowała jego nazwisko.