Zaczęły się rozmowy na linii Mioduski - Michniewicz. Kluczowe dla przyszłości Legii

Legia Warszawa rozpoczęła zmagania w Lidze Europy od wygranej 1:0 ze Spartakiem Moskwa, natomiast sytuacja mistrzów Polski w PKO Ekstraklasie nie jest najlepsza. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza po sześciu spotkaniach ma dziewięć punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli, jednocześnie tracąc dziewięć punktów do Lecha Poznań.

Media: Agent Czesława Michniewicza spotkał się z prezesem Legii Warszawa

Portal meczyki.pl informuje, że Dariusz Mioduski spotkał się z Mariuszem Piekarskim, agentem trenera Czesława Michniewicza. Obie strony poznały swoje oczekiwania ws. nowej umowy, ale póki co nie pojawiły się większe konkrety. Prezes Wojskowych ma czekać na rozwój sytuacji podczas gry na trzech frontach - w Ekstraklasie, Pucharze Polski oraz Lidze Europy. Na ten moment nawet nie wiadomo, jaka byłaby długość nowego kontraktu Michniewicza. Rozmowy mają przyspieszyć pod koniec 2021 roku. Obecna umowa Michniewicza z Legią jest ważna do końca sezonu 2021/2022.

Mariusz Piekarski w rozmowie z TVP Sport z piątku 17 września odniósł się do domniemanego konfliktu Czesława Michniewicza z Dariuszem Mioduskim. "Wydaje mi się, że Darek Mioduski, jego otoczenie i trener dalej się poznają i "docierają". Te niedawne napięcia pewnie wynikały z ciśnienia na powrót do Europy. Cztery lata w Warszawie nie było pucharów. Piąty rok powodowałby już naprawdę duże rozgoryczenie. Teraz jest już awans, kurz opadł, kadra jest skompletowana i nadszedł czas odrabiania strat w lidze" - powiedział.

Dariusz Mioduski w wywiadzie dla WP Sportowych Faktów stwierdził wprost, że nie wie, czy dogada się z Czesławem Michniewiczem ws. nowego kontraktu. "Co do przedłużenia kontraktu, to w najbliższym czasie zaczniemy rozmowy z Mariuszem Piekarskim, agentem Czesława Michniewicza. Bo tak się umawialiśmy. Nie wiem, jakie są oczekiwania trenera, nie wiem, czy się dogadamy, ale usiądziemy do takich rozmów" - zapewnił prezes mistrzów Polski.