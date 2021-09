Raków w dziesiątkę strzelił dwa gole i rozbił rywala na jego własnym boisku! [WIDEO]

Była 58. minuta meczu w Mielcu, gdy piłkę z lewej strony boiska ustawił Ivi Lopez. Hiszpan zdecydował się na bezpośrednie uderzenie z rzutu wolnego, czym kompletnie zaskoczył Rafała Strączka. Bramkarz Stali, który przed przerwą był bohaterem gospodarzy, tym razem się nie popisał, wpuszczając piłkę po uderzeniu z dalszej odległości w krótki róg.

Lopez strzelił już czwartego gola w trzecim meczu przeciwko Stali. W poprzednim sezonie Hiszpan w meczach z tym rywalem zdobył trzy bramki, w obu przypadkach dając Rakowowi zwycięstwo. W niedzielę Hiszpanowi udało się to, co przed przerwą nie udało się Walerianowi Gwilii. W pierwszej połowie Gruzin dwukrotnie uderzał na bramkę Stali, jednak dwukrotnie znakomicie interweniował Strączek.

Raków pokonał Stal

Stal nie załamała się słabym wynikiem i ruszyła do odrabiania strat. Chwilę po golu Lopeza doskonałą szansę zmarnował Fabian Piasecki. Gospodarzom udało też się wymusić błąd rywali i sprawić, że do końca meczu grali w osłabieniu. W 68. minucie za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Fabio Sturgeon.

Stal atakowała, ale nie udało jej się pokonać Kacpra Trelowskego. Gospodarze nadziali się zaś na kontratak. W 80. minucie Raków wyprowadził szybki atak, a po podaniu Patryka Kuna w sytuacji sam na sam ze Strączkiem znalazł się Vladislavs Gutkovskis. Łotysz tej okazji nie zmarnował, tak samo jak Mateusz Wdowiak, który w doliczonym czasie znalazł się w identycznej sytuacji. Były zawodnik Cracovii ograł dwóch rywali i skorzystał z mnóstwa miejsca, jakie pozostawili mu rywale, ustalając wynik meczu.

Po sześciu meczach Raków ma 11 punktów i zajmuje 6. miejsce w tabeli. Drużyna Marka Papszuna ma jednak dwa mecze zaległe do rozegrania. Jeśli je wygra, to będzie miała tylko punkt straty do prowadzącego Lecha Poznań. Stal z ośmioma punktami po ośmiu meczach zajmuje 13. miejsce w tabeli.

W następnej kolejce Raków zagra na wyjeździe z Legią Warszawa (sobota, 20:00), a Stal podejmie Radomiaka (sobota, 15:00).