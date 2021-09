Maciej Skorża zaskoczony po rozgromieniu Wisły. "To niesie ze sobą zagrożenie"

- Zagraliśmy dobry mecz - rozpoczął podsumowanie piątkowego meczu trener Maciej Skorża. Szkoleniowiec otwarcie przyznał, że na znakomitą dyspozycję piłkarzy w starciu z Wisłą Kraków miały poprzednie mecze z Pogonią Szczecin (1:1) i Rakowem Częstochowa (2:2). Założenia przed tym meczem były jednak zdecydowanie inne.

- Mimo tego, że to spotkanie wcale nie zapowiadało się na łatwe zwycięstwo i w pierwszej fazie takie nie było, bo Wisła jest dobrze zorganizowana i jeśli schodziliśmy nisko, to mieli swoje sytuacje. To nam udało się strzelić pierwszego gola i pójść za ciosem w drugiej części meczu. Mamy nadzieję, że zachęcimy kibiców do tego, by dalej tak licznie przychodzili na stadion i pomagali drużynie.

Lech Poznań zagrał najlepszy mecz w tym sezonie? "Wygrana niesie ze sobą zagrożenie"

Lech Poznań spisuje się w ekstraklasie wręcz fenomenalnie, co udowodniła wygrana 5:0 z Wisłą Kraków. Trener Skorża podkreśla jednak, że na takie sytuacje trzeba uważać, ponieważ są one pozornie niebezpieczne. - Wygrana w takim stylu i tak wysoko niesie ze sobą pewne zagrożenie, nad którym musimy panować. Nie możemy uwierzyć, że jesteśmy drużyną, która będzie jak maszynka wygrywać mecze - dodał szkoleniowiec.

Wisła Kraków przegrała swoje trzecie spotkanie w tym sezonie ekstraklasy. Kibice z pewnością mieli większe nadzieje przed starciem z Lechem, szczególnie jeśli spojrzy się na ostatnie wyniki zespołu. W poprzednich dwóch kolejkach drużyna Adriana Guli wygrała z Legią Warszawa 1:0 i zremisowała z Lechią Gdańsk 2:2. Słowak sam przyznał, że taka przegrana, to jednorazowy przypadek, który zdarza się w piłce nożnej.

- Lech pokazał jakość i wykorzystał to, czego nam brakowało. Był agresywniejszy w naszym polu karnym i stosował szybki kontratak. Wynik jest jak najbardziej zasłużony - powiedział na konferencji prasowej trener Gula.

Po ośmiu kolejkach Lech Poznań jest liderem ligi z 18 punktami na koncie. Wisła ma 11 punktów i zajmuje 5. miejsce. W przyszły piątek poznaniacy zagrają na wyjeździe z Jagiellonią Białystok, Wisła w niedzielę podejmie Pogoń Szczecin. Wcześniej, bo w środę, zawodnicy Adriana Guli zagrają ze Stalą Mielec w Pucharze Polski.