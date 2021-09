Jest decyzja! 51-letni sędzia poprowadzi mecz Legii Warszawa i... skończy karierę!

W poprzedniej kolejce Legia Warszawa przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:1. Jedynego gola dla gospodarzy w 84. minucie spotkania strzelił Victor Garcia. Bramka padła jednak w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Garcia przejął piłkę na prawej stronie boiska po tym, jak odbiła się ona od nóg Ernesta Muciego. Tego, że jako ostatni piłki dotknął piłkarz Legii, nie zauważył sędzia liniowy - Marcin Boniek - który zareagował zbyt pochopnie i podniósł chorągiewkę, sygnalizując, że Garcia był na spalonym. Dodatkowo sędziowie nie podyktowali dość oczywistego karnego dla Legii w pierwszej połowie meczu. Zdarzenie wywołało szereg kontrowersji, wszak sędzia Bartosz Frankowski od dłuższego czasu miał pecha do spotkań z Legią Warszawa i tym razem było podobnie.

I teraz okazuje się, że zespół Bartosza Frankowskiego odpocznie w 8. kolejce ekstraklasa, co teoretycznie można uznać za formę jakieś kary za błędy w poprzedniej kolejce, choć nie można zapominać, że Frankowski w tej kolejce pojawi się w roli sędziego VAR na meczu Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice.

51-letni sędzia poprowadzi mecz Legii Warszawa

Co interesujące mecz Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna poprowadzi Mariusz Złotek. Najstarszy, bo 51-letni polski sędzia od dłuższego czasu nie był obsadzany w meczach Legii Warszawa. Ba, w całym poprzednim sezonie poprowadził tylko jeden mecz mistrzów Polski. Było to spotkanie wygrane przez Legię 5:2 z Wisłą Płock. W całej swojej karierze prowadził on jednak 33 mecze Legii Warszawa, z których Legia 24 wygrała, 3 zremisowała, a 6 przegrała. Pokazał 46 żółtych kartek i pięć razy dyktował w jej meczach rzuty karne. Krzysztof Marciniak poinformował, że dla sędziego Złotka będzie to ostatni mecz w karierze.

Asystentami Mariusza Złotka będą Konrad Sapela i Radosław Siejka. Arbitrem technicznym będzie Wojciech Krztoń, sędzią VAR - Szymon Marciniak, a sędzią AVAR - Adam Kupsik.

Terminarz 8. kolejki ligowej:

17 września (piątek):

Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, godz. 18:00, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork).

Lech Poznań - Wisła Kraków, godz. 20:30, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

18 września (sobota):

Wisła Płock - Jagiellonia Białystok, godz. 12:30, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom).

Pogoń Szczecin - Cracovia, godz. 15:00, sędzia: Zbigniew Dobrynin (Łódź).

Radomiak Radom - Śląsk Wrocław, godz. 17:30, sędzia: Szymon Marciniak (Płock).

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice, godz. 20:00, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków).

19 września (niedziela):