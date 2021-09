Były selekcjoner odchodzi z PZPN po 9 latach pracy. "Decyzja Kuleszy". Będą kolejne odejścia

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Stefan Majewski przestał pełnić obowiązki dyrektora sportowego PZPN. - Rozwiązaliśmy dziś umowę za porozumieniem stron. Chciałbym podziękować Stefanowi Majewskiemu za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju polskiej piłki - powiedział Cezary Kulesza, nowy prezes PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza: Dlaczego wygrałem? Trzeba pytać delegatów. Boniek: Polska piłka ma we mnie przyjaciela

- Dziękuję za zaufanie i lata świetnej współpracy. Myślę, że wspólnie udało nam się zrobić wiele dobrego, m.in. powołać nową Szkołę Trenerów PZPN, wydać Narodowy Model Gry i suplementy do niego, a także zrealizować kilka nowatorskich projektów, jak chociażby Talent Pro. Odchodzę z PZPN z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Życzę federacji i wszystkim reprezentacjom wielu sukcesów - mówi w rozmowie z laczynaspilka.pl Stefan Majewski, który był dyrektorem sportowym PZPN od grudnia 2012 roku.

Stefan Majewski to były piłkarz reprezentacji Polski, w której zagrał 40 meczów i zdobył cztery gole. Od 17 września do 29 października 2009 pełnił obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski i poprowadził kadrę w dwóch końcowych meczach eliminacji mistrzostw świata w 2010 roku. Jego największym sukcesem jest jednak brązowy medal mistrzostw świata wywalczony w 1982 roku w Hiszpanii.

Nie przebił się w Warcie, błyszczy w Legii! 20-latek bez nerwów. "Materiał na duże granie"

Będą kolejne odejścia z PZPN?

- Odejście Stefana Majewskiego z funkcji dyrektora sportowego PZPN jest decyzją nowego prezesa Cezarego Kuleszy. Wiele wskazuje na to, że podobny los spotka także szefa Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, Dariusza Pasiekę, ale tu jeszcze na więcej info trzeba poczekać - informuje dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

To kolejna dość przełomowa zmiana w PZPN. Wcześniej okazało się, że to Łukasz Wachowski będzie pełnił obowiązki Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej do końca 2021 roku. Zastąpił na stanowisku Macieja Sawickiego, który odszedł z federacji i został prezesem Kanału Sportowego