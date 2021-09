Cudowny gol w ostatniej minucie. Leandro bohaterem. "Nie mógł tego zrobić lepiej" [WIDEO]

Była 2. minuta meczu, gdy z lewej strony w pole karne Radomiaka dośrodkował Luis Mata. Do zagrania Portugalczyka znakomicie pokazał się Piotr Parzyszek, który wyskoczył wysoko, wygrał pojedynek główkowy i precyzyjnym strzałem nie dał szans Fiilipowi Majchrowiczowi. Napastnik Pogoni Szczecin nie mógł uderzyć lepiej, bo piłka najpierw odbiła się od jednego, a potem od drugiego słupka, co sprawiło, że bramkarz Radomiaka nie miał szans na interwencję.

Gospodarze nie załamali się fatalnym początkiem meczu i od razu ruszyli do odrabiania strat. Długo jednak wydawało się, że to nie jest ich dzień. Radomiak miał kilka okazji do wyrównania, ale albo brakowało mu szczęścia, albo doskonale w bramce gości spisywał się Dante Stipica.

Radomiak uratował punkt w meczu z Pogonią

Przed przerwą Pogoń uratował słupek, a w drugiej połowie poprzeczka. W ostatniej minucie meczu nie było dla niej jednak ratunku. Na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Leandro i była to decyzja doskonała. Piłka po strzale zawodnika Radomiaka wylądowała niemal w okienku bramki Stipicy. - Nie mógł tego zrobić lepiej - tak gola ocenił komentujący mecz były reprezentant Polski, Michał Żewłakow.

Radomiak ma dziewięć punktów i zajmuje 7. miejsce w tabeli. Pogoń w siedmiu występach zgromadziła 12 punktów i jest na 3. miejscu. Drużyna Kosty Runjaicia traci trzy punkty do prowadzącego Lecha Poznań.

W następnej kolejce obie drużyny zagrają w sobotę na własnych stadionach. Radomiak podejmie Śląsk Wrocław, a Pogoń Cracovię.