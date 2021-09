Odszedł z Legii, a w debiucie w nowym klubie miał gola i asystę. W środę Liga Mistrzów?

W lutym tego roku Jasur Yakshibaev, 23-letni reprezentant Uzbekistanu, podpisał 2,5 letni kontrakt z Legią Warszawa. W Warszawie mieli duże nadzieje. W końcu Uzbek w barwach Szachtiora Soligorsk został wicekrólem strzelców ligi białoruskiej. - Na materiałach filmowych wygląda jednak dobrze. W ustawieniu 4-3-3 może grać na obu skrzydłach. W razie potrzeby obsadzi wszystkie ofensywne pozycje - mówił o nim Czesław Michniewicz.

Znakomity debiut Yakshibaeva

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Uzbek rozegrał zaledwie 11 minut w PKO Ekstraklasie, w starciu 28. kolejki z Wisłą Kraków. Yakshibaev głównie borykał się z kontuzjami, a w międzyczasie trenował w trzecioligowych rezerwach. Nowy sezon nie sprawił, że przestały prześladować problemy zdrowotne. Na początku czerwca Uzbek zaraził się koronawirusem, przez co trafił na kwarantannę w ojczyźnie i stracił pierwszy tydzień przygotowań do rozgrywek. Yakshibaev poleciał z zespołem na obóz do austriackiego Leogang, zagrał 20 minut w sparingu z Ferencvarosi TC, jednak później doznał kolejnej kontuzji uda.

Legia nie dała mu kolejnej szansy. Zdecydowała się wypożyczyć zawodnika do Sheriffa Tiraspol, który sensacyjnie awansował do Ligi Mistrzów, w decydującej fazie eliminując Dinamo Zagrzeb. W fazie grupowej mistrz Mołdawii zagra z Realem Madryt, Interem Mediolan oraz Szachtarem Donieck.

Yakshibaev w nowych barwach zadebiutował w meczu u siebie z wiceliderem Petrocub, wchodząc na boisku w przerwie meczu. Sheriff wygrał 2:0, a Uzbek ustalił wynik meczu. Wykorzystał dobre dośrodkowanie z lewej strony i z bliska wślizgiem pokonał bramkarza. Mało tego, przy pierwszym trafieniu miał asystę.

- Debiut Jasura w Sheriffie. Niewykluczone, że w środę na Szachtar wybiegnie w podstawowym składzie - napisał na Twitterze Kamil Rogólski.

- Akurat oglądałem ten mecz w całości. Fizycznie bardzo dobrze wygląda - dodał Rogólski.