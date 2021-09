Michniewicz się cieszy. Wreszcie ma "to, co każdy trener lubi"

- Przede wszystkim jesteśmy gotowi kadrowo. Doszło kilku piłkarzy, dwóch wróci po kartkach. To da nam dużo opcji, meczów będzie sporo, w trakcie pojawi się Puchar Polski. Cieszę się, że nowi zawodnicy do nas dołączyli, bo mieliśmy trochę problemów na niektórych pozycjach — powiedział na konferencji prasowej Czesław Michniewicz.

Ostatniego dnia okienka Legia Warszawa pozyskała dwóch bardzo ciekawych graczy. Pierwszy z nich to Ihor Charatin. 26-letni Ukrainiec jest defensywnym pomocnikiem i wcześniej grał dla Ferencvarosu Budapeszt. Pomocnik występował z tym klubem w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Drugim transferem był natomiast Lirim Kastrati pozyskany z Dinama Zagrzeb. Występował w tym klubie od lutego 2020 roku, kiedy to za dwa miliony euro opuścił NK Lokomotivę.

- Dziś będzie rywalizacja, to co każdy zespół powinien mieć, to co każdy trener lubi, jak dwóch piłkarzy rywalizuje o miejsce w składzie. Nie ma lepszej sytuacji dla nikogo, bo wtedy jest rozwój, postęp — dodaje trener Legii.

Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, jednak pozostaje również rywalizacja w ekstraklasie. Tutaj mistrz Polski nie radzi sobie najlepiej. W tym sezonie strzeliła zaledwie cztery bramki i tyle samo straciła. W ostatnich 11 meczach ligowych Legia zdobyła ich zaledwie siedem. Czesław Michniewicz widzi problem.

- Mamy świadomość, że nie strzelamy zbyt dużo bramek. Wcześniej przychodziło nam to łatwo, czy to u siebie, czy na wyjeździe. W każdej jednak chwili drużyna może się obudzić. Ale mamy na tyle mocny zespół, że w każdej chwili ta drużyna znów może się obudzić. Wierzę w to, że tak będzie i zaczniemy trafiać do siatki, bo sytuacji nam nie brakuje. To, że nie ma dziś Josue, Mladena, czyli zawodników, którzy potrafią kreować sytuacje, na pewno w jakiś sposób nam to utrudnia. Ale z drugiej strony jest też szansa dla Ribeiro, innych piłkarzy, aby zacząć tworzyć akcje — skwitował szkoleniowiec.

Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w sobotę 11 września o godzinie 20:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Telewizji Polskiej.