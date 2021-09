Kamil Grosicki zdradził kulisy powrotu do Pogoni Szczecin. Kluczowy powód

14 lat. Tyle czasu kibice Pogoni Szczecin musieli czekać na powrót Kamila Grosickiego. Polski skrzydłowy związał się z klubem do 2023 roku. Jego powrót został ogłoszony pod koniec sierpnia. Grosicki pokazał się kibicom Pogoni Szczecin przed meczem piątej kolejki ekstraklasy, w którym Pogoń grała ze Stalą Mielec.

Grosicki o powodach powrotu do Szczecina. "Chciałem być szczęśliwy"

Był to raczej zaskakujący transfer, bo wydawało się, że "Trubo Grosik" skorzysta z jednej z ofert z zagranicznych lig, a kusiły go m.in. kluby z Azji. Miał też propozycję z Derby County, czyli klubu Kamila Jóźwiaka, występującego w Championship. Wielokrotny reprezentant Polski zdecydował się jednak na powrót do Pogoni po 14 latach. W programie "Dzień Dobry TVN" piłkarz wyjawił powody takiej decyzji.

- Rodzina chciała, żebyśmy wracali do Polski. Ja chciałem być szczęśliwy, teraz jestem zmotywowany. Czuję, jakbym narodził się na nowo. Wróciłem do Pogoni, gdzie się wychowywałem, wróciłem do swojego miasta. Po dwóch tygodniach czuję, ile też dałem radości innym ludziom, wracając do Szczecina – powiedział Grosicki.

Ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe. W zimowym okienku transferowym postanowił zostać w West Bromwich Albion i walczyć o skład, aby być do dyspozycji Paulo Sousy na Euro 2020. Grosicki jednak w ogóle nie pojawiał się na boisku, w efekcie czego nie został powołany na turniej. W wywiadach wspominał, że brakowało mu radości z treningów, kiedy jeszcze był w Anglii. Teraz znowu może cieszyć się grą.

"Turbo Grosik" to wychowanek Pogoni. W barwach "Portowców" rozegrał jednak zaledwie 23 mecze (2 bramki) w latach 2006-2007, a później trafił do Legii Warszawa. Grał też w Jagiellonii Białystok, FC Sion, Stade Rennais FC, Sivasspor czy Hull City. W zeszłym sezonie Grosicki rozegrał w barwach WBA 324 minuty w pięciu meczach. W tych rozgrywkach zaliczył już debiut w barwach Pogoni. W meczu z Lechem Poznań (1:1) zaliczył asystę.

