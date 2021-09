Turcy oburzeni po nieudanym transferze gwiazdy ekstraklasy. Grozili pozwem

W letnim okienku transferowym Górnik Zabrze dokonał jednego z największych transferów ostatnich lat ekstraklasie. Na Roosevelta przeniósł się mistrz świata Lukas Podolski, który tym ruchem spełnił obietnicę złożoną wiele lat temu. W klubie ze Śląska doszło też do kilku innych znaczących ruchów. Przede wszystkim doszło do zmiany na stanowisku trenera. Po pięciu latach pracy z Zabrzem pożegnał się Marcin Brosz, a zastąpił go Jan Urban.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Miasto zablokowało transfer Jimeneza. Turcy grozili pozwem

Górnik Zabrze mogł wykonać jeszcze jeden kluczowy ruch. Blisko pożegnania z drużyną był największy gwiazdor drużyny - Jesus Jimenez. Przez całe lato Hiszpan był łączony przez media przede wszystkim z klubami tureckimi i mało brakowało, żeby rzeczywiście przeniósł się nad Bosfor.

Brutalnie pobity w Polsce Sudańczyk mówi: Bandyci. Doznałem obrażeń mózgu

Według doniesień portalu Interia Jimenez był bardzo blisko przenosin do Konyasporu. Turcy mieli zapłacić za 27-latka około pół miliona euro, ponieważ jest to kwota odstępnego, która ma zapisaną w kontrakcie. Transferowi poważnie przeciwstawili się kibice, więc miasto po odwołaniu dotychczasowego prezesa klubu Dariusza Czernika zablokowało transakcję w ostatniej chwili. To bardzo poważnie oburzyło tureckich działaczy, którzy zagrozili Górnikowi złożeniem pozwu do FIFA, ale ostatecznie wycofali się z tych planów.

Polityk PSL zwyzywał klub ekstraklasy i publicznie spalił szalik. Oburzające słowa

Jesus Jimenez ma ważny kontrakt z Górnikiem Zabrze tylko do 30 czerwca 2022 roku i nic nie wskazuje, aby miał się zdecydować na jego przedłużenie. Wygląda więc na to, że pożegna się z klubem za darmo po zakończeniu obecnego sezonu. Hiszpan jak do tej pory rozegrał w barwach 14-krotnych mistrzów Polski 107 spotkań, w których zdobył 32 bramki i zaliczył 18 asyst.