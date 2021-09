Działacze Legii tylko się uśmiechnęli. Wyciekły szczegóły rozmów ws. transferu Sorescu

Legia Warszawa ostatniego dnia letniego okna transferowego pozyskała dwóch zawodników - ukraińskiego pomocnika Ihora Charatina z Ferencvarosu Budapeszt oraz skrzydłowego z Kosowa Lirima Kastratiego, występującego dotąd w Dinamie Zagrzeb. Mistrz Polski starał się także ściągnąć Rumuna Deiana Sorescu z Dinama Bukareszt, który mógłby być następcą sprzedanego do Celticu Glasgow Josipa Juranovicia. Ta transakcja jednak nie doszła do skutku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kariera trenerska Marka Papszuna rozwija się wzorowo. Może dojść bardzo daleko"

Niechęć Dinama i wycena z Transfermarkt

Rumuński dziennikarz Emanuel Rosu podał przyczyny niesfinalizowania transferu kapitana Dinama. Jak się okazuje, Legia oferowała za Sorescu 700 tysięcy euro, podczas gdy stołeczne Dinamo oczekiwało 1,4 miliona. Mistrzom Polski przekazano, że takiej wyceny dokonał syndyk sądowy na podstawie... portalu Transfermarkt! Ta kuriozalna decyzja spotkała się z uśmiechem ze strony działaczy Legii, którzy mieli odnieść wrażenie, że Dinamo nie chciało zaakceptować jakiejkolwiek oferty za reprezentanta Rumunii.

Legia starała się o Sorescu od czerwca, ale po pierwotnym fiasku rozmów obie strony wróciły do nich w sierpniu. Oprócz mistrzów Polski Rumuna chciały pozyskać także turecki Gaziantepspor oraz rumuńskie FCSB, ale to oferta Legii była najlepsza pod względem finansowym. Warto dodać, że wobec bardzo złej sytuacji finansowej Dinama, piłkarza zaoferowano większej liczbie klubów z zagranicy.

Oficjalnie: Dwa hity transferowe Legii! Drugi najwyższy transfer w historii

Sam zawodnik też był nie do końca przekonany co do transferu do Legii, gdyż oczekiwał nieco większej podwyżki pensji niż ta, którą oferowała Legia, a jej oferta dla Rumuna opiewała na 240 tysięcy euro rocznie.

Zadecydowały problemy Rumunów?

Pośredniczący w negocjacjach rumuński prawnik Cristian Cernodolea miał z kolei stwierdzić w rozmowie z Rosu, że transfer Sorescu do Legii uniemożliwiły "niejasności dotyczące niewypłacalności i sytuacji finansowej klubu w Rumunii". - Mówiło się, że gracz nie mógł odejść, dopóki nie zostaną zakończone pewne kroki związane z postępowaniem upadłościowym - dodał Cernodolea.

Deian Sorescu ma 24 lata i w ostatnich miesiącach stał się ważnym zawodnikiem reprezentacji Rumunii. W wyjazdowym meczu eliminacyjnym z Islandią (2:0) wyszedł w podstawowym składzie, z kolei w niedzielnym spotkaniu z Liechtensteinem (2:0) pojawił się na placu gry z ławki rezerwowych.