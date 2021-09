Były bramkarz Manchesteru United mógł trafić do ekstraklasy. I to w tym oknie transferowym

W rozmowie z Weszło były dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa odpowiadał na pytania dotyczące głównie transferów do zespołu wicemistrza Polski. Na pytanie jakie było najgłośniejsze nazwisko, które pojawiło się w kontekście Rakowa, Tomczyk wyjawił, że do klubu mógł trafić były zawodnik Manchesteru United i reprezentant Argentyny, srebrny medalista mistrzostw świata 2014, Sergio Romero.

Sergio Romero mógł trafić do Rakowa. Ale klub miał już gwiazdę

- Sam o niego zapytałem w tym okienku. Początkowo nie był zainteresowany i miał zbyt wysokie oczekiwania finansowe, miał jakieś propozycje, natomiast pod koniec okienka wrócił do nas i powiedział, że to byłoby do zrobienia w rozsądnych pieniądzach – opowiedział Tomczyk.

Co więc stanęło na przeszkodzie? Wcześniej Raków sprowadził już bramkarza – Vladana Kovacevicia. Ten transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Golkiper pokazał się z kapitalnej strony w meczach eliminacji do Ligi Konferencji Europy. - W tym momencie mieliśmy już grającego Vladana, widzieliśmy jak poszedł w górę i szkoda byłoby go w jakikolwiek sposób blokować, bo jak sprowadzasz Sergio Romero, to musisz go wstawić do klatki – powiedział Tomczyk.

Były dyrektor sportowy Rakowa opowiedział też o tym, jak Kovacević trafił do klubu. - Wpadł nam w oko podczas analizy statystycznej.Vladan został oceniony bardzo dobrze przez skautów, potem został zaproponowany do weryfikacji trenerowi Papszunowi i trenerowi Tkoczowi. Oni także wyrazili się na jego temat pozytywnie. Potem prowadziłem kilkutorowe negocjacje. Z jednej strony z FK Sarajevo. Z drugiej strony z agentem Vladana i samym piłkarzem. Z trzeciej strony z Michałem Świerczewskim, żeby otrzymać środki, które pozwolą mi spiąć ten temat, szczególnie, że zależało mi, aby Vladan dołączył do nas jak najszybciej.

Sergio Romero pozostaje bez klubu od początku lipca 2021, kiedy wygasł jego kontrakt z Manchesterem United. Do Anglii trafił w 2015 roku z Sampdorii Genua. Przez sześć lat był raczej rezerwowym bramkarzem ekipy z Old Trafford. Rozegrał 61 spotkań, puścił 27 goli. 39 razy zachował czyste konto. Natomiast w reprezentacji Argentyny rozegrał 96 spotkań. W 2014 roku zdobył z kadrą srebro mistrzostw świata w Brazylii po przegranym finale z Niemcami (0:1). Wcześniej został bohaterem – w półfinale z Holandią obronił dwa rzuty karne.

