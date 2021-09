Oficjalnie: Dwa hity transferowe Legii Warszawa! Drugi najwyższy transfer w historii

Legia Warszawa mocnym uderzeniem kończy okienko transferowe w Polsce. W jego ostatni dzień zakontraktowała dwóch piłkarzy. Kilka godzin temu zawodnikiem Legii został Ihor Charatin. Wiadomo było jednak, że to może nie być koniec dobrych wieści dla kibiców Legii, bo na testach medycznych przebywał jeszcze jeden zawodnik. Mowa właśnie o Kastratim, ofensywnym pomocniku, który został piłkarzem Legii.

Wielki transfer Legii Warszawa. Wyłożyła duże pieniądze

Według chorwackich mediów, na samym początku w grę wchodziło wypożyczenia do końca sezonu 2021/2022, natomiast kluby doszły do porozumienia w kwestii transferu definitywnego. Legia Warszawa spełniła warunki Dinama - półtora miliona euro i procent od kolejnej transakcji. Tym samym Kastrati będzie drugim najdroższym piłkarzem Legii. Mistrzowie Polski więcej zapłacili jedynie Zagłębiu Lubin za Bartosza Slisza (1,84 miliona euro).

- Lirim Kastrati to piłkarz, który dzięki swoim cechom szybkościowym i wysokiej intensywności będzie dynamizował grę całego naszego zespołu, zarówno w fazie ataku, jak i obrony. To wzmocnienie było niezbędne do skutecznej rywalizacji na poziomie fazy grupowej Ligi Europy oraz do walki o kolejny tytuł Mistrza Polski. Lirim zdobywał międzynarodowe doświadczenie nie tylko na poziomie rozgrywek klubowych, ale i w reprezentacji, będąc częścią kadry narodowej Kosowa. Liczę, że ten zawodnik stanie się ważnym ogniwem ofensywy, a jego żywiołowość pomoże kreować sytuacje bramkowe dla naszych pozostałych zawodników – mówi dla legia.com dyrektor sportowy Legii Warszawa, Radosław Kucharski.

Lirim Kastrati występował w Dinamie Zagrzeb od lutego 2020 roku, kiedy to za dwa miliony euro opuścił NK Lokomotivę. Reprezentant Kosowa zagrał 51 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Niebieskich, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował dziewięć asyst. Warto dodać, że wystąpił w pierwszym meczu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, w którym jego Dinamo mierzyło się właśnie z Legią.

To drugi duży transfer Legii w ostatni dzień okna transferowego. Również w środę Legia ogłosiła podpisanie kontraktu z Ihorem Charatinem. 26-letni reprezentant Ukrainy przyszedł do Legii z Ferencvarosu. - Pozyskaliśmy zawodnika o profilu, którego brakowało nam do tej pory w kadrze. Reprezentant Ukrainy gra na pozycji defensywnego pomocnika, posiada bardzo dobre warunki fizyczne, świetnie gra w powietrzu i jest niebezpieczny przy stałych fragmentach gry - tak mówił o nim Radosław Kucharski.

Charatin trafił do Ferencvarosu w styczniu 2019 roku za 600 tys. euro z Zorii Ługańsk. Środkowy pomocnik występował z tym klubem w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Strzelił nawet gola w przegranym przez jego zespół 1:5 spotkaniu z FC Barceloną. W obecnym sezonie rozegrał siedem meczów w eliminacjach Ligi Mistrzów, w których Ferencvaros odpadł dopiero w IV rundzie po porażce z Young Boys Berno (4:6 w dwumeczu).

Charatin i Kastrati to kolejno dziewiąty i dziesiąty transfer Legii Warszawa. Poza nimi Legia pozyskała Yuriego Ribeiro, Jurgena Çelhakę, Joela Abu Hannę, Mahira Emreliego, Mattiasa Johanssona, Josué, Maika Nawrockiego i Lindsay’a Rose’a.

