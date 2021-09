Jack Wilshere był oferowany klubom ekstraklasy. Jednoznaczna odpowiedź

Jack Wilshere od początku lipca tego roku pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak wygasł jego kontrakt z Bournemouth, zespołem grającym na drugim poziomie rozgrywkowym na Wyspach Brytyjskich. 34-krotny reprezentant Anglii próbuje gdziekolwiek znaleźć zatrudnienie, natomiast jest o to ciężko ze względu na jego problemy ze zdrowiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Jack Wilshere był oferowany klubom ekstraklasy. Te jednak nie skorzystały

Portal weszlo.com informuje, że Jack Wilshere był oferowany klubom z polskiej ligi w ostatnich tygodniach. Te jednak podchodziły ostrożnie do tej propozycji i finalnie z niej nie skorzystały. Wilshere oczekiwał także całkiem sporych zarobków, jak na polskie warunki - mowa o 300-400 tys euro rocznie, co w przeliczeniu na polską walutę daje 1,83 mln zł. Byłby to jeden z najwyższych kontraktów w Ekstraklasie. Obecnie najwięcej (3,32 mln zł) zarabia Artur Jędrzejczyk, grający dla Legii Warszawa.

Jack Wilshere udzielił wywiadu portalowi The Athletic, w którym przyznał, że rozważa zakończenie kariery piłkarskiej. "Mój syn pyta mnie: Dlaczego żaden klub Cię nie chce? Jak mu to wytłumaczyć? Nie potrafię odpowiedzieć na jego pytania" - mówił wychowanek Arsenalu. Obecnie pomocnik trenuje z Como, klubem grającym na poziomie Serie B, natomiast nie może zostać zgłoszony do rozgrywek ze względu na brak paszportu Unii Europejskiej.

Jack Wilshere występował w pierwszym zespole Arsenalu w latach 2008-2018. Pomocnik zagrał w 198 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 14 bramek oraz zanotował 30 asyst. W czasie gry dla Kanonierów Wilshere wygrał dwukrotnie FA Cup i raz sięgnął po Tarczę Wspólnoty.