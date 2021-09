Oficjalnie: Duże wzmocnienie Legii Warszawa! Takiego piłkarza brakowało

Ukrainiec może występować zarówno na pozycji defensywnego pomocnika, jak i pełnić rolę "ósemki". Na razie nie wiadomo, ile Legia musiała za niego zapłacić, ale jego kontrakt z mistrzem Węgier obowiązywał do czerwca 2022 roku, więc już w przyszłym oknie transferowym mógłby odejść za darmo.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sukces ma twarz Czesława Michniewicza. Dorzucił bardzo dużo do budżetu Legii"

Lechia Gdańsk ma nowego trenera! Jeszcze nigdy nie prowadził klubu w ekstraklasie

Charatin trafił do Ferencvarosu w styczniu 2019 roku za 600 tys. euro z Zorii Ługańsk. Pomocnik występował z tym klubem w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Strzelił nawet gola w przegranym przez jego zespół 1:5 spotkaniu z FC Barceloną. W obecnym sezonie rozegrał siedem meczów w eliminacjach Ligi Mistrzów, w których Ferencvaros odpadł dopiero w IV rundzie po porażce z Young Boys Berno (4:6 w dwumeczu).

26-letni wychowanek Dynama Kijów ma także za sobą debiut w reprezentacji Ukrainy, w której rozegrał już cztery spotkania. Zawodnik zadebiutował we wrześniu 2020 roku, grał m.in. w meczu towarzyskim z Polską rozgrywanym w ubiegłym roku na Stadionie Narodowym.

Istotne wzmocnienie Legii Warszawa. "Wniesie dużo jakości"

To istotne wzmocnienie mistrzów Polski. Trener Czesław Michniewicz ma bowiem spory ból głowy, jeśli chodzi o obsadę środka pomocy. Kontuzjowany jest Andre Martins a także Bartosz Kapustka, a w ostatnim meczu z Wisłą nie mógł zagrać chociażby Josue, który musiał pauzować przez czerwoną kartkę.

- Pozyskaliśmy zawodnika o profilu, którego brakowało nam do tej pory w kadrze. Jestem przekonany, że Igor Charatin wniesie dużo jakości do zespołu, dzieląc się swoim dotychczasowym doświadczeniem i będzie wzmocnieniem naszej drużyny. Reprezentant Ukrainy gra na pozycji defensywnego pomocnika, posiada bardzo dobre warunki fizyczne, świetnie gra w powietrzu i jest niebezpieczny przy stałych fragmentach gry - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.

Charatin to dziewiąty transfer Legii Warszawa. Poza nim Legia pozyskała Yuriego Ribeiro, Jurgena Çelhakę, Joela Abu Hannę, Mahira Emreliego, Mattiasa Johanssona, Josué, Maika Nawrockiego, Lindsay’a Rose’a. A to może nie być koniec. Jak informują chorwackie media, do Warszawy trafi także Lirim Kastrati z Dinama Zagrzeb.

Media: Wielki transfer Legii Warszawa! Drugi największy w historii