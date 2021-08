Były piłkarz Legii w Rakowie Częstochowa. "To była bardzo trudna operacja"

Poniedziałkowe zapowiedzi stały się faktem. Walerian Gwilia - były piłkarz Legii Warszawa - został piłkarzem Rakowa Częstochowa. Mający 27 lat Gruzin podpisał dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok. - Kto jest cierpliwy, ten zawsze wygrywa. Jestem tutaj i to jest najważniejsze. Zrobię sto procent i więcej, żeby przynieść jak najwięcej pozytywów dla klubu - powiedział po podpisaniu kontraktu Gwilia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kariera trenerska Marka Papszuna rozwija się wzorowo. Może dojść bardzo daleko"

Raków Częstochowa związał się z doświadczonym zawodnikiem. "To była bardzo trudna operacja"

- To była bardzo trudna operacja - powiedział Paweł Tomczyk, dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa. Klub nikomu nie zapłacił za sprowadzenie Gwilii, ponieważ w ostatnim czasie pozostawał on bez klubu. Jego kontrakt z Legią Warszawa wygasł z końcem czerwca 2021 roku. - Zabiegaliśmy o Waleriana od maja tego roku i cieszymy się, że do nas dołączył. To zawodnik na pozycję numer osiem, który ma zupełnie inną charakterystykę niż zawodnicy, których obecnie posiadamy w składzie, co pozwoli nam na kolejne warianty rozegrania akcji - dodał Tomczyk.

Reprezentant Gruzji występował w stołecznym klubie od 2019 roku, gdy przeszedł ze szwajcarskiego FC Luzern. W Legii 27-latek zanotował 70 meczów, strzelił 11 goli i miał tyle samo asyst. Walerian Gwilia nie jest jedynym wzmocnieniem Rakowa Częstochowa w obecnym okienku. Do wicemistrza Polski przeprowadził się m.in. Zoran Arsenić z Jagiellonii Białystok za około 125 tysięcy euro. Kontrakt podpisał też Vladad Kovacević, bośniacki bramkarz, który stał się bohaterem ostatnich tygodni. Kosztował pół miliona euro, ale już wiadomo, że Rakow na nim zarobi z przebitką.