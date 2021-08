Lukas Podolski pokazał, jak spędza kwarantannę w Niemczech. Ale widok z okna

Górnik Zabrze poinformował w środę 25 sierpnia, że Lukas Podolski uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Były piłkarz Bayernu Monachium przyleciał do Niemiec kilka dni wcześniej w celach prywatnych i miał wrócić do treningów z zespołem przed spotkaniem derbowym z Piastem Gliwice. Ostatecznie nie było to możliwe. "Zawodnik czuje się dobrze" - napisał Górnik w oficjalnym komunikacie.

Lukas Podolski opublikował zdjęcie z widokiem ze swojego mieszkania w Kolonii. Tak były reprezentant Niemiec spędza izolację

Lukas Podolski opublikował w miniony poniedziałek zdjęcie na swoim profilu na Instagramie, na którym widać panoramę Kolonii. To właśnie tam napastnik spędza izolację po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19. Z okna mieszkania Podolskiego widać chociażby rzekę Ren czy tamtejszą słynną katedrę.

Lukas Podolski na kwarantannie w Niemczech Instagram: @poldi_official

Lukas Podolski najwcześniej wróci do gry na mecz z Cracovią, który zostanie rozegrany tuż po przerwie reprezentacyjnej (tj. 11 września). Górnicy bez napastnika w składzie przegrali 0:1 z Piastem Gliwice po bramce Patryka Sokołowskiego. Wcześniej Górnik pokonał 3:1 Jagiellonię Białystok, a mistrz świata z 2014 roku nie znalazł się w kadrze ze względu na uraz. Koronawirus krzyżuje także niepiłkarskie plany piłkarza. Podolski pojawi się w jury niemieckiego "Mam Talent" dopiero pod koniec sezonu popularnego programu, o czym informowaliśmy na Sport.pl.

Jak dotąd Lukas Podolski zagrał w dwóch spotkaniach tego sezonu Ekstraklasy – 45 minut z Lechem Poznań (1:3) i 86 minut ze Stalą Mielec (1:0). Górnik Zabrze po sześciu kolejkach zajmuje 15. miejsce z sześcioma punktami i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Kontrakt Podolskiego z Trójkolorowymi jest ważny do końca sezonu 2021/2022.