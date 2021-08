Piękna akcja Wisły! Brown Forbes pokonuje Boruca i gospodarze prowadzą [WIDEO]

Przemęczona czwartkowym rewanżowym spotkaniem IV rundy eliminacji Ligi Europy Legia Warszawa przyjechała w niedzielę do Krakowa. Piłkarze Czesława Michniewicza mierzą się z Wisłą Kraków w spotkaniu 6. kolejki Ekstraklasy. Do przerwy na tablicy wyników widnieje rezultat 1:0 dla gospodarzy.

Od samego początku spotkania widać, że piłkarze Legii odczuwają skutki czwartkowego pojedynku ze Slavią Praga. Goście nie stwarzają większego zagrożenia pod bramką rywali. Całkowicie brakuje aktywności w ofensywie, z czym żadnego problemu nie ma za to Wisła Kraków. W drużynie gospodarzy bryluje od 1. minuty niesamowity Yaw Yeboah.

To właśnie on posłał w 30. minucie precyzyjne prostopadłe podanie do Felicio Brown Forbesa. Kostarykanin urwał się Mateuszowi Wietesce i nie pomylił się w sytuacji sam na sam z Arturem Borucem. Bramkarz Legii wyciągnął się, jak tylko mógł, ale nie zdołał odbić piłki.

Legia po stracie gola ruszyła do ataku, ale do końca pierwszej połowy nie udało jej się doprowadzić do wyrównania.