Lech Poznań będzie miał nowego napastnika. Transferowa ofensywa

21-letni Chorwat w Poznaniu będzie rywalizował o miejsce w składzie z Mikaelem Ishakiem i Arturem Sobiechem. Władze "Kolejorza" podjęły decyzję o sprowadzeniu kolejnego napastnika po tym, jak poważnej kontuzji doznał Aron Johannsson.

Lech Poznań będzie mógł wykupić Chorwata

Roko Baturina od sierpnia 2020 roku jest zawodnikiem węgierskiego Ferencvarosu Budapeszt, zaś do Lecha trafi na zasadzie rocznego wypożyczenia. 21-latek przybył już do stolicy Wielkopolski, gdzie czekają go testy medyczne. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, Chorwat złoży podpis pod kontraktem.

Co jednak ważne, w umowie Baturiny z Lechem Poznań znajdzie się zapis dotyczący możliwości pierwokupu zawodnika. Jak podaje "WP SportoweFakty", jeżeli władze "Kolejorza" po zakończeniu sezonu zdecydowałyby się na skorzystanie z tej opcji, musieliby zapłacić za napastnika 1,3 miliona euro.

Bjelica chwali Baturinę

W trakcie swojej kariery Roko Baturina występował między innymi pod wodzą Nenada Bjelicy w Dinamie Zagrzeb. Były trener Lecha ma dobre zdanie o 21-latku, co mogło być jednym z powodów, dla których lider tabeli ekstraklasy zdecydował się na jego sprowadzenie.

Transfer Chorwata spowoduje, że z Lechem pożegna się Karlo Muhar, który w najbliższej przyszłości powinien znaleźć nowego pracodawcę. Niewykluczone również, że z Poznaniem pożegna się Jan Sykora. W jego przypadku mówi się o wypożyczeniu do jednego z czeskich klubów.

Roko Baturina jest wychowankiem Hajduka Split. W 2017 roku trafił do młodzieżowego zespołu Dinama Zagrzeb, z którego w lutym 2020 roku został wypożyczony na pół roku do słoweńskiego NK Bravo. W ubiegłym sezonie w barwach węgierskiego Ferencvarosu Chorwat rozegrał 26 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował dwie asysty.