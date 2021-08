"Co za model!" Pogoń wygrzebała archiwalny materiał z Grosickim. Hit! [WIDEO]

"Jak to się zaczęło" - napisała Pogoń Szczecin na Twitterze, gdzie pokazała materiał sprzed lat. Sprzed wielu, wielu lat. Z początków kariery Kamila Grosickiego. "A kto najlepszym strzelcem był w ciągu tych rozgrywek eliminacyjnych?" - zapytał reporter TVP 3 Szczecin Piotr Baranowski. "Kamil" - rzucili bez wahania jego koledzy, a Grosicki od razu wstał do wywiadu. "Jak strzela się te gole?" - pytał reporter. - No, ciężko. Ale bardzo się cieszę, że zdobyłem moje najlepsze bramki w meczu z Gdańskiem, który wygraliśmy 2:0. Dzisiaj zagrałem słaby mecz, ale myślę, że w Warszawie będę grał lepiej" - odparł Grosicki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Grosicki wybrał dobry moment na powrót. Miał już dość tułaczki po świecie"

Człowiek od siedzenia obok Bońka. Lato drwi. "Powinien się wycofać"

"Od najmłodszych lat zawsze przed kamerą"

"Kiedy spotkaliśmy się w Barzkowicach podczas obozu zimowego, pytałem, jakie będą stopnie na koniec roku, bo piłka piłką, ale uczyć się też trzeba" - powiedział reporter i od razu podstawił Grosickiemu mikrofon: - No, dobre - odparł młody Kamil, a kiedy jego koledzy wybuchnęli śmiechem, reporter dopytał: "Dobre czy bardzo dobre?". - Dobre - powtórzył Grosik.

"Co za model. 20 lat więcej na karku, a wypowiedzi identyczne" - piszą internauci. - Od najmłodszych lat zawsze przed kamerą. Widać było, że już wtedy był liderem - uśmiechał się Jakub Wawrzyniak, były kolega Grosickiego z reprezentacji Polski, który w poniedziałek był gościem magazynu "Gol" w TVP, gdzie również wyemitowano ten materiał.

Grosicki: Chcę pokazać, że moje turbo jest nadal mocne

Grosicki wraca do Szczecina po 14 latach. - Zaczynałem karierę w tym samym miejscu jako trampkarz, a wyjechałem ze Szczecina jeszcze jako nastolatek, ale już jako senior. Przed odejściem przeszedłem wszystkie etapy szkolenia. Opuszczałem Pogoń w trudnym momencie, cała drużyna była skoszarowana w Gutowie pod Łodzią i przyjeżdżaliśmy do Szczecina tylko na mecze. Ale mam też dobre wspomnienia z ostatniego sezonu. Strzeliłem trzy gole, ale sytuacji miałem mnóstwo. Świetnie współpracowało mi się wtedy z Edim Andradiną, który mnie obsługiwał - dogrywał mi piłki, ale ja ich nie wykorzystywałem - śmiał się na poniedziałkowej konferencji prasowej Grosicki, który związał się z Pogonią dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wiadomo, kto skomentuje trzy najbliższe mecze reprezentacji Polski. TVP wybrała

- Dziś jestem w miejscu, w którym zawsze chciałem być. Bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem Pogoni. Że wróciłem do mojego miasta. Że z moją rodziną z powrotem jestem w Szczecinie. Każdego dnia będę dawał z siebie nie sto, a dwieście procent, by jak najszybciej dojść do formy. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony w ekstraklasie, ale zamierzam też walczyć o powrót do reprezentacji. Pokazać, że moje turbo jest nadal mocne - dodawał Grosicki.