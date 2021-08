Reprezentacja już nie dla Grosickiego? "Mam wielkie wątpliwości"

- Wydaje mi się, że Kamil Grosicki wybrał dobry moment na powrót do ekstraklasy. Gdyby się uparł, by iść grać do Turcji, to jeszcze by poszedł i zarobiłby więcej pieniędzy niż w Polsce - mówi Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta