Wiadomo, kiedy Grosicki może zagrać w Pogoni! Runjaić przekazał plan

Przed sobotnim meczem Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec Kamil Grosicki został niespodziewanie zaprezentowany jako nowy zawodnik szczecińskiego klubu. Niespodziewanie, bo powrót skrzydłowego do macierzystego klubu do ostatniej chwili był wielką tajemnicą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki zszokowany brakiem powołania. Agent zdradza kulisy

- Witam wszystkich serdecznie! Szczecin to moje miasto, a Pogoń to mój klub - krzyknął Grosicki do mikrofonu, a później dodał, że zrobi wszystko, by pomóc Pogoni w tym sezonie i by za rok na tym stadionie nie było wolnego krzesełka, by klub walczył o mistrzostwo. - Pogoń, Pogoń - krzyczał dalej Grosicki do mikrofonu i zachęcał kibiców do wspólnych śpiewów.

Grosicki zagra już za tydzień?

- Rozmawialiśmy kilka razy o tym transferze, musieliśmy poznać się. Wrażenie po obu stronach było takie, że będzie to dobry ruch. Jestem zadowolony i wdzięczny, że sprowadziliśmy zawodnika, który może zrobić różnicę w ekstraklasie. Na pewno Kamil Grosicki jest jakościowym piłkarzem. W kilku meczach w ostatnich miesiącach brakowało nam takiego elementu. Na pewno Kamil może nim być i pomóc nam na skrzydle - tak transfer Grosickiego skomentował trener Pogoni, Kosta Runjaić na pomeczowej konferencji prasowej.

Wiadomo, ile Kamil Grosicki zarobi w Pogoni Szczecin! "Zerwaliśmy inne negocjacje"

W niedzielę i poniedziałek skrzydłowy przejdzie testy medyczne, po których we wtorek ma dołączyć do treningu z całym zespołem. Trener Pogoni nie wykluczył, że Grosicki zagra już w przyszłym tygodniu, kiedy szczecinianie zmierzą się w Poznaniu z Lechem.

- Może będzie gotowy na kilka minut grania. Wykorzystamy najbliższe dni na poznanie Kamila i wkomponowanie go do zespołu. W pracy z doświadczonymi piłkarzami najważniejsza jest komunikacja. Jeżeli Kamil da sygnał, że jest gotowy na najbliższy weekend i my również to zobaczymy, to może będzie zmiennikiem. Myślę, że nasz nowy piłkarz może dać dużo na boisku, ale również w szatni - powiedział Runjaić.

Grosicki ma za sobą nieudany sezon w West Bromwich Albion, w którym we wszystkich rozgrywkach zaliczył tylko pięć występów. To przez to skrzydłowy nie znalazł się w kadrze Paulo Sousy na Euro 2020. Wcześniej 83-krotny reprezentant Polski grał też w Hull City, Stade Rennais, Sivassporze, Jagiellonii Białystok, FC Sion, Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, której jest wychowankiem.

Legendarny Manny Pacquiao przegrywa po 25 miesiącach! "Trudniejsze sprawy niż boks"

Grosicki wraca do swojego macierzystego klubu po 14 latach. W sezonach 2005/06 i 2006/07 zawodnik rozegrał w klubie 28 meczów, w których strzelił trzy gole i miał cztery asysty.