Fatalny transfer Legii Warszawa. Symbol desperacji warszawskiego klubu

Josip Juranović tylko przez rok był zawodnikiem Legii Warszawa. Mistrzowie Polski sprowadzili go latem 2020 za 400 tys. euro. W sobotę oficjalnie poinformowali o sprzedaży chorwackiego obrońcy do Celtiku Glasgow. Juranović miał kosztować Szkotów trzy mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo "Niewielu polskich trenerów aż tak gruntownie analizuje swoich rywali, jak Michniewicz"

Kapitalne liczby

Legia wychodzi na plus na transferze Chorwata, ale trudno uznać tę transakcję za jej sukces. Pozbywa się kluczowego piłkarza, co samo w sobie nie jest dziwne, bo polskich klubów zwykle nie stać na zatrzymanie najlepszych. Okoliczności transferu Juranovicia do Celtiku są jednak absurdalne. 26-latek ma za sobą najlepszy sezon w karierze. W Ekstraklasie w 28 spotkaniach zaliczył aż osiem asyst. We wszystkich rozgrywkach zanotował dwa gole i 10 asyst. Jak na wahadłowego to znakomity wynik.

Takich piłkarzy u nas brakuje

Do tego były już obrońca Legii pojechał na Euro 2020, na którym wystąpił w dwóch spotkaniach: 90 minut ze Szkocją w grupie i 74 minuty z Hiszpanią w 1/8 finału. Rzadko się zdarza, by reprezentant naszej ligi był ważnym elementem drużyny występującej na turnieju mistrzowskim. I to jakiej drużyny - wciąż aktualnych wicemistrzów świata!

Wiadomo, kiedy Grosicki może zagrać w Pogoni! Runjaić przekazał plan

Jeszcze przed startem mistrzostw Europy spekulowano, że nawet jeśli Juranović odejdzie latem z Warszawy, klub z Łazienkowskiej zarobi na nim siedem-osiem mln euro. O takiej kwocie wspominał m.in. Mateusz Borek. Zdawało się, że po Euro ta kwota może być nawet wyższa. Obrońca pokazał się z dobrej strony w drużynie pełnej gwiazd: Luka Modrić, Mateo Kovacić, Ivan Perisić, Ante Rebić. Tymczasem Legia pozbywa się Juranovicia raptem za trzy mln euro. Juranovicia, który jest zdrowy, w dobrym wieku, miał świetny sezon i reprezentuje kraj, którego reprezentanci są często warci grube miliony. W jego przypadku nie został nawet pobity rekord najdroższego transferu obcokrajowca z ekstraklasy. Pozostaje nim nadal Słowak Ondrej Duda, który cztery lata temu odszedł z Legii do Herthy Berlin za 4,2 mln euro.

Logiczna konsekwencja

Można się gniewać, że mistrzowie Polski sprzedali kluczowego piłkarza zbyt tanio. Nie jest to jednak przypadek, a logiczna konsekwencja sytuacji, w jakiej znalazł się klub ze stolicy w ostatnich miesiącach. Legia ma problemy finansowe, nieustannie poszukuje środków. W sprawozdaniu finansowym za sezon 2019/2020 jej dług wynosił 78,5 mln złotych. Jeszcze dalej szedł Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego, który informował, że zadłużenie klubu wynosi 170 mln złotych.

W styczniu mistrzowie Polski sprzedali do Brighton Michała Karbownika za 5,5 mln euro. Wtedy także transfer miał być droższy, przekroczyć 10 mln euro, a skończyło się na kwocie dwa razy niższej. Legia oddała Karbowinika i Juranovicia za mniejszą kwotę, bo jest pod ścianą. Inne kluby o tym wiedzą i mogą z tego korzystać, proponując mniej za jej zawodników.

Teoretycznie można było sobie wyobrazić, że mistrzowie Polski krzykną Celtikowi: "za 3 mln euro to gońcie się." Ale nikt z działaczy tak nie powiedział, bo istniało zbyt duże ryzyko, że Szkoci obrażą się i w ogóle nie zapłacą. A czy znalazłby się inny potencjalny nabywca Chorwata? Pewnie tak, ale tylko "pewnie", a nie "na pewno". A Legia jest w desperacji i nie może ryzykować.

Trudno stołecznej drużynie współczuć, bo w obecnej sytuacji znalazła się na własne życzenie. Od lat sprowadza wielu piłkarzy, którzy obciążają legijny budżet, a nie prezentują odpowiedniej jakości na boisku. Potem takich drogich zawodników trudno sprzedać, klub wychodzi na minus.

Słaby poziom piłkarzy przekładał się też na fatalną postawę w europejskich pucharach. Sezon 2016/2017 był ostatnim, gdy Legia występowała w Europie w fazie grupowej. Zajęła trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów, trafiła do 1/16 finału Ligi Europy, gdzie nieznacznie przegrała w dwumeczu z Ajaksem Amsterdam. Od tamtego czasu podboje europejskich pucharów kończyły się klapą.

Symbol zarządzania

W trwającym sezonie miało być inaczej. Legia jest już pewna udziału w Lidze Konferencji, a wciąż pozostaje w grze o fazę grupową Ligi Europy. By awansować, musi w drugim meczu w Warszawie pokonać Slavię Praga. W stolicy Czech było 2:2 i pojawiła się nadzieja na sukces. Między pierwszym spotkaniem a rewanżem Legia traci jednak Juranovicia, co jest symbolem fatalnego zarządzania klubem.

Zwyciężyło podejście, że lepiej sprzedać piłkarza wcześniej niż później. Zawsze może zdążyć się taki pech, że np. zawodnik doznałby kontuzji w rewanżu ze Slavią i Szkoci by się rozmyślili. Chłodna kalkulacja najważniejsza. I nieważne, że Juranović strzelił gola w Pradze, a na jego miejsce trener Czesław Michniewicz nie ma w zasadzie kogo wstawić. Lepsze pewne pieniądze już teraz niż niepewne za kilka dni. A te drugie mogłyby być większe, bo z Chorwatem drużyna miałaby spore szanse na awans do LE, za co zarobiłaby 3,6 mln euro. Bez niego zadanie jest jeszcze trudniejsze.

Legendarny Manny Pacquiao przegrywa po 25 miesiącach! "Trudniejsze sprawy niż boks"

Taniej niż Kownacki czy Reca

Żal kibiców łatwo zrozumieć, bo działacze "Wojskowych" często mylą się w ocenie piłkarzy sprowadzanych na Łazienkowską, a Juranović szybko okazał się dużym wzmocnieniem. Był też bardzo zaangażowany. Zrezygnował z urlopu po Euro 2020 i już pod koniec czerwca dołączył do zgrupowania mistrzów Polski.

- Josip jeszcze nigdy nie miał takiej marki w Chorwacji. To nasza liga dała mu powołanie do kadry - mówił na początku czerwca trener Michniewicz. Nie było szans, by Legia zatrzymała go na dłużej, ale szkoda, że mistrzowie Polski zarobili na Chorwacie mniej niż np. Wisła Płock na transferze Arkadiusza Recy do Atalanty Bergamo (3,7 mln euro) czy Lech Poznań na sprzedaży Dawida Kownackiego do Sampdorii Genua (4 mln euro).