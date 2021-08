Lech szykuje kolejny głośny transfer. Były piłkarz Benfiki na testach w klubie

Lech Poznań jest zdecydowanym najbardziej aktywnym klubem polskiej ekstraklasy w letnim okienku transferowym. Do klubu trafiło już kilku ciekawych zawodników, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Według doniesień portalu WP SportoweFakty na Bułgarską może trafić portugalski obrońca Pedro Rebocho.

instagram.com/pedrorebocho23