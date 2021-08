Ekstraklasa reaguje po meczu Legii ze Slavią w el. Ligi Europy

W czwartkowym meczu IV rundy eliminacji Ligi Europy, rozegranym w Pradze, Legia Warszawa dość nieoczekiwanie zremisowała ze Slavią 2:2 po bramkach Mahira Emrelego i Josipa Juranovicia. To sprawia, że losy awansu do fazy grupowej Ligi Europy zadecydują się za tydzień w Warszawie. Obie drużyny są już pewne gry w europejskich pucharach przez całą rundę jesienną. Zwycięzca dwumeczu zagra w fazie grupowej Ligi Europy, a przegrany w Lidze Konferencji Europy.

Problemem pozostaje jednak sytuacja kadrowa Legii. W meczu w Pradze nie mogli zagrać Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz i zawieszony Artur Jędrzejczyk. W dodatku na rozgrzewce kostkę skręcił Tomas Pekhart, w trakcie spotkania urazu doznał Kacper Skibicki, a strzelec jednej z bramek, Josip Juranović, lada dzień uda się do Glasgow, aby podpisać kontrakt z Celtikiem.

- Jest nas mało i wiele się wydarzyło jeśli chodzi o naszą kadrę, ale nie chcę na konferencji składać deklaracji w kwestii meczu ligowego. Usiądziemy z kierownictwem zespołu i sprawdzimy, czy jest możliwość przełożenia meczu z Niecieczą - mówił po spotkaniu trener Czesław Michniewicz.

Mecz Legia - Bruk-Bet przełożony

Na oficjalne informacje w tej kwestii nie trzeba było czekać. Ekstraklasa SA przełożyła niedzielny mecz Legii z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. "Po zapoznaniu się z wnioskiem Legii Warszawa, Departament Logistyki Rozgrywek przełożył mecz 5. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza na inny termin, który zostanie ustalony w porozumieniu z nadawcami telewizyjnymi" - napisano w oficjalnym komunikacie.

- Po meczu ze Slavią Praga w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europy UEFA, klub zwrócił się z wnioskiem o przełożenie najbliższego meczu ligowego. Ekstraklasa, po poinformowaniu partnerów mediowych oraz Bruk-Betu Termalica, mając na uwadze znaczący interes polskiego piłkarstwa, przychyliła się do tego wniosku. Nadrzędnym celem jest zapewnienie polskim klubom optymalnych warunków w trakcie rund kwalifikacyjnych. Wcześniej, przed play-off Ligi Konferencji UEFA, przełożyliśmy mecze Rakowa Częstochowa, teraz przełożymy mecz warszawskiej drużyny. Musimy zrobić wszystko, aby pomóc klubom piąć się w rankingu UEFA. Awans na 28. miejsce w rankingu pozwoli polskim klubom na późniejszy o dwa tygodnie start w europejskich rozgrywkach, a różnice punktowe są minimalne. Ważne jest każde zwycięstwo, bo to może przybliżyć nasze kluby nie tylko do rozgrywek grupowych, ale znacząco poprawić ich sytuacje wyjściową w kolejnych sezonach - powiedział Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A, cytowany przez stronę oficjalną ligi.

Dodajmy, że wcześniej w tym sezonie Ekstraklasa na 15 grudnia przełożyła inny mecz Legii, z Zagłębiem Lubin. Spotkanie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza zostanie rozegrane prawdopodobnie wiosną, bowiem Legia do końca rundy jesiennej jest pewna gry co trzy dni, gdyż wystąpi przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Ponadto, kilka dni temu przełożono także dwa mecze domowe Rakowa Częstochowa, który w pierwszym spotkaniu IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy pokonał belgijski Gent 1:0. Aby lepiej przygotować się do całego dwumeczu, piłkarze Marka Papszuna zagrają z Radomiakiem Radom i Górnikiem Zabrze w innym terminie niż pierwotnie planowany.