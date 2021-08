Zbigniew Boniek wygłosił mowę pożegnalną. Znalazł największy problem polskiej piłki

Zbigniew Boniek nie będzie już prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po odbyciu dwóch kadencji ustępuje z tej roli. Nie może być szefem PZPN trzeci raz, bo zabraniają tego przepisy. Zastąpi go najprawdopodobniej Cezary Kulesza, który według informacji Jakuba Seweryna, dziennikarza sport.pl wygra ze sporą przewagą nad Markiem Koźmińskim. Relację na żywo z wyborów nowego prezesa PZPN można śledzić tutaj.

"Wychodzę dumny i szczęśliwy. Zostawiam PZPN w bardzo dobrej sytuacji, gdzie każdy może mu zazdrościć"

Zbigniew Boniek Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN podsumował swoje ponad osiem lat pracy.

- Sprawozdanie zarządu pod każdym względem, zwłaszcza finansowym jest bardzo dobre. Kiedy dziewięć lat temu zostałem prezesem, to miałem doświadczenie kulturowo-piłkarskie. Sam zadawałem sobie pytanie, co jednak będzie, jak będę odchodził z funkcji prezesa PZPN. Bo nie jest to wcale prosta funkcja. Tak może się tylko komuś wydawać. Dzięki pracy pracowników, zarządu PZPN, ale też mojemu zaangażowaniu wychodzę dumny i szczęśliwy. Zostawiam PZPN w bardzo dobrej sytuacji, gdzie każdy może mu zazdrościć - przyznał Zbigniew Boniek.

Wymienił wszystkie plusy. - Jesteśmy związkiem, który na arenie międzynarodowej jest szanowany na przez wszystkie inne światowe federacje. Skok jakościowy jaki przeszliśmy przez te lata jest ogromny. Mamy zdefiniowaną piłkę, rozgrywki, zabezpieczenia na wszystkie programy. W ostatnich ośmiu latach zorganizowaliśmy najwięcej imprez międzynarodowych ze wszystkich federacji europejskich i mam nadzieję, że nowy zarząd zrobi wszystko, by znów coś zorganizować - dodał Boniek.

Polska piłka potrzebuje silnej piłki klubowej

Zbigniew Boniek nie ukrywał jednak, że jest też problem. Chodzi o wyniki klubowe na arenie europejskiej.

- Mamy wielką historię piłkarską, którą tworzyli członkowie wybitnego reprezentanta. Ciągle jeździmy na wielkie imprezy, byliśmy prawie w półfinale Euro 2016, ale zawiedliśmy w dwóch następnych edycjach. Gdzie widzę największe rezerwy? Polska piłka potrzebuje silnej piłki klubowej. Dopóki nie będziemy grać regularnie w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, sami będziemy do siebie strzelać. Musimy szkolić młodzież, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o wartość sportową, nic z tego nie mamy. Bo prawie wszyscy młodzi piłkarze wyjeżdżają za granicę, bardzo szybko, zanim zaczną coś odgrywać w swoich zespołach w Polsce. A kluby nie mogą ich przetrzymywać, bo mają potrzebę finansową. Jesteśmy na tyle bogaci, by grać w europejskich pucharach. Wówczas dostaniemy 200-300 mln złotych rocznie. Bylibyśmy bogatsi i nie musielibyśmy sprzedawać zdolnych piłkarzy. Potrzebujemy 3-4 lokomotyw w europejskich pucharach. Bez tego nic nie osiągniemy - powiedział Boniek.

Zapewnił, że będzie chciał w każdym momencie pomagać PZPN. - Nikim nie chcę być już być. Chcę być tylko Zbigniewem Bońkiem. Teraz mówię do nowego prezesa: Zawsze wie, gdzie jest mój telefon, coś w tej UEFA mogę załatwić, pomóc. Jak tylko będziecie potrzebować podpowiedzi, jestem do dyspozycji - dodał.

Zbigniew Boniek uhonorowany. "Można o nim mówić dobrze, albo wcale"

Odchodzący z roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek został uhonorowany. Został wybrany honorowym prezesem federacji. - Szanowni delegaci. Można mówić o Bońku tylko dobrze, albo wcale. Wybitny piłkarz, działacz. Proszę delegatów o przyjęcie tej uchwały - powiedział Zdzisław Łazarczyk, przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN.