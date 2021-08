Oficjalnie: Lech Poznań pobił transferowy rekord! Wielkie oczekiwania

To pierwszy gotówkowy transfer Lecha w tym oknie transferowym, ale za to jaki! Lech pobił własny rekord transferowy – w 2011 roku pozyskał z Rubina Kazań Rafała Murawskiego za milion euro. Adriel Ba Loua został wykupiony z Viktorii Pilzno za 1,2 mln euro. To prawoskrzydłowy, który może też grać na lewej pomocy lub w ataku. Ma za sobą trzy występy w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Przez portal transfermarkt.de wyceniany jest na 2 mln euro. W ubiegłym sezonie w barwach Viktorii Pilzno zagrał w 39 spotkaniach. Zdobył osiem bramek i miał sześć asyst. W tym sezonie zagrał w sześciu meczach - m.in. w czterech Ligi Konferencji Europy i zdobył jedną bramkę. Z Lechem Poznań podpisał czteroletnią umowę.

- Adrielem interesowaliśmy się od dwóch lat, latem ubiegłego roku chcieliśmy go pozyskać z Karviny, ale wówczas wybrał Viktorię Pilzno. Pozyskanie skrzydłowego było dla nas priorytetem w tym okienku transferowym i Ba Loua znajdował się na wąskiej liście 3-4 graczy, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Z Viktorią negocjowaliśmy już w maju i czerwcu, ale wówczas nie była zainteresowana. Mogę powiedzieć, że negocjacje nabrały tempa nieco ponad tydzień temu i dziś podpisaliśmy czteroletni kontrakt z Adrielem - powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Jestem lewonożnym skrzydłowym, który występuje najczęściej na prawej stronie boiska. Myślę, że jestem szybkim zawodnikiem, dobrze radzącym sobie w sytuacjach jeden na jednego z rywalem i w kreowaniu okazji strzeleckich dla kolegów z drużyny. Sam też potrafię uderzyć na bramkę, więc asysty i gole to jest to, po co przychodzę do Lecha i co chciałbym temu klubowi dać. Szukałem możliwości zrobienia kroku naprzód w mojej piłkarskiej karierze i w Lechu na pewno jestem w stanie taki zrobić. Słyszałem bardzo wiele o tym klubie, o jego kibicach oraz fantastycznym stadionie i już nie mogę się doczekać, żeby poczuć tę wspaniałą atmosferę na murawie. Wierzę, że w tym roku czeka nas wszystkich wiele dobrych rzeczy – powiedział nowy piłkarz Lecha.

Ba Loua będzie grał w Lechu z numerem 50. Na jego debiut w Ekstraklasie trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Zawodnik dołączy do Lecha dopiero 27 sirpnia. Wcześniej ma pomóc Viktorii Pilzno w awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Czeski zespół zmierzy się w dwumeczu z CSKA Sofia.

Do Lecha mają jeszcze trafić dwaj zawodnicy - to lewy obrońca oraz napastnik. Ekipa Macieja Skorży jest jak na razie liderem ekstraklasy z 10 punktami w czterech meczach. Wiceliderem jest Lechia Gdańsk (osiem punktów), a kolejne miejsca zajmują Jagiellonia Białystok i Pogoń Szczecin (siedem punktów).