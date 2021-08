Lukas Podolski kontuzjowany. "Niestety"

Informację o swojej nieobecności Lukas Podolski przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Niestety z powodu urazu nie mogę wystąpić w dzisiejszym meczu. Czeka mnie diagnoza u lekarza... Życzę drużynie sukcesu w dzisiejszym meczu - czytamy na Twitterze. Górnik Zabrze rozpoczął spotkanie z Jagiellonią Białystok w poniedziałek o godz. 18:00.

Górnik Zabrze musi sobie radzić bez Lukasa Podolskiego

Teraz kluczowe będą badania i informacje ze strony sztabu medycznego Górnika Zabrze, po których będzie wiadomo, jak długo będzie pauzował Podolski.

Lukas Podolski jest jednym z głównych bohaterów ekstraklasowego okienka transferowego. Reprezentant Niemiec dołączył do Górnika Zabrze na rok, choć może się okazać, że okres ten zostanie przedłużony. - Mam 36 lat, ale czuję się bardzo dobrze. Jestem u siebie, bardzo lubię ten stadion i tych kibiców. Atmosfera w szatni jest bardzo dobra. Górnik jest wielkim klubem. Mój kontrakt nie jest na jeden rok. Tu jest dużo możliwości. Po to też jestem, żeby pomóc. Są plany i zobaczymy, co z tego wyjdzie - stwierdził.

Po 63 minutach spotkania w Białymstoku Górnik Zabrze prowadzi z Jagiellonią 2:1 po dwóch golach Krzysztofa Kubicy i jednym Jesusa Jimeneza. Bramkę dla gospodarzy zdobył Tomas Prikryl.