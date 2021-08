Była gwiazda Legii szuka sobie nowego klubu. "Nie skreśla Polski"

Aleksandar Prijović występował w Legii Warszawa od połowy 2015 roku do początku 2017 roku, kiedy na władzach klubu wymusił transfer do PAOK Saloniki. W Grecji grał przez dwa lata, a stamtąd zimą 2019 roku trafił do saudyjskiego Ittihad FC. Za 10 milionów euro, z czego prawie milion trafił na konto Legii, bo zapewniła sobie ona procent od kwoty następnego transferu.

Aleksandar Prijović dostał wolną rękę w poszukiwaniu sobie klubu

W lidze saudyjskiej Prijović rozegrał 49 meczów i strzelił 15 goli. "Od dłuższego czasu docierały do nas jednak informacje, że Serb chce zmienić otoczenie" - pisze serwis WP SportoweFakty i dodaje, że serbski napastnik - choć jego kontrakt jest ważny jeszcze przez dwa lata - właśnie dostał wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego klubu. A to oznacza, że z Ittihad FC będzie mógł odejść za darmo.

"Kibice PAOK Saloniki od dawna marzyli, aby "Prijo" wrócił do nich, bo tam stał się bożyszczem. Czy tak się jednak stanie? Z naszych informacji wynika, że były napastnik Legii już ma wiele ofert. To między innymi propozycje z Grecji, Turcji i Rosji" - czytamy w serwisie WP SportoweFakty, który informuje, że choć powrót Prijovicia do Polski wydaje się mało realny, to sam piłkarz nie skreśla tego kierunku.

Prijović w Legii występował przez półtora roku. Przez dwa niepełne sezony rozegrał 72 spotkania, w których strzelił 24 gole i zaliczył 13 asyst. Mistrz Polski na jego transferze tylko PAOK-u - nie wliczając wspomnianego bonusu za kolejny transfer - zarobił dwa miliony euro.