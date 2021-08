Szybka reakcja Ekstraklasy po awansie Rakowa. Dwa mecze przełożone

Raków Częstochowa sprawił sporą niespodziankę w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski pokonali na wyjeździe po dogrywce rosyjski Rubin Kazań 1:0. Decydującego gola dla Rakowa strzelił Vladislavs Gutkovskis, a w doliczonym czasie dogrywki rzut karny wykonywany przez Seada Haksabanovicia efektownie obronił Vladan Kovacević.

W IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Raków Częstochowa zmierzy się z belgijskim KAA Gent. Pierwszy mecz odbędzie się już 19 sierpnia w Bielsku-Białej, rewanż tydzień później w Belgii.

Od razu po awansie drużyny Marka Papszuna, Ekstraklasa SA poinformowała, że na wniosek Rakowa przełożone zostały dwa najbliższe mecze ligowe tego klubu - z Radomiakiem Radom (15 sierpnia) i Górnikiem Zabrze (22 sierpnia). Nowe daty tych spotkań zostaną podane już po rozegraniu dwumeczu Rakowa z Gentem.

Jest to o tyle decyzja zrozumiała, że Raków od początku sezonu rozegrał już osiem spotkań w trybie "co trzy dni", a w europejskich pucharach ma za sobą już dwie dogrywki. Jeśli wicemistrzowie Polski pokonają Belgów i awansują do fazy grupowej, najbliższy wolny termin będą mieli 15 grudnia, podobnie jak Legia Warszawa, która ze względu na mecz eliminacji Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb, przełożyła na ten dzień ostatnie ligowe spotkanie z Zagłębiem Lubin.

"W związku z awansem Rakowa Częstochowa do 4. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA, Departament Logistyki Rozgrywek przełożył na wniosek klubu dwa najbliższe mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy. Spotkania Rakowa z Radomiakiem Radom w 4. kolejce i z Górnikiem Zabrze w 5. kolejce zostają przełożone na nowy termin. Zostanie on podany po zakończeniu 4. rundy kwalifikacji, a także po ustaleniach z oficjalnymi nadawcami rozgrywek" - brzmi oficjalny komunikat Ekstraklasy.

- Przekładając mecze polskich drużyn grających w pucharach, dajemy im niezbędny komfort przygotowań do kluczowych i decydujących o awansie spotkań. Korzyści z awansów do kolejnych rund mogą być widoczne już za dwa lata dla każdej z naszych drużyn walczących w Europie. Awans w rankingu krajowym UEFA, może pozwolić naszym klubom na rozpoczynanie gry w pucharach o dwa tygodnie później – powiedział Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański, cytowany przez oficjalną stronę ligi.