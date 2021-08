Oficjalnie: Były piłkarz Legii trafił do Górnika. Rywal dla Podolskiego

Vamara Sanogo wraca do ekstraklasy po półrocznej, a w zasadzie nawet rocznej przerwie. W czerwcu 2020, jako zawodnik Legii Warszawa, 26-letni napastnik doznał zerwania ścięgna Achillesa, przez co musiał pauzować przez pół roku. Wiosną z kolei występował w gruzińskim Dinamie Batumi, gdzie był jednak tylko rezerwowym - rozegrał dziewięć meczów, w których nie strzelił ani jednego gola.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

W Polsce Sanogo grał nie tylko w Legii Warszawa, ale też w Zagłębiu Sosnowiec. Z klubem z Sosnowca wywalczył w 2018 roku awans do ekstraklasy, po czym zaliczył w niej swój najlepszy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej, strzelając 11 goli w 29 meczach.

Łącznie jego bilans w ekstraklasie to 31 meczów, 12 goli i 4 asysty. W pierwszej lidze z kolei zdołał uzbierać 40 spotkań, w których 10-krotnie trafiał do siatki i dołożył do tego 8 asyst.

Peter Hyballa przerywa milczenie. Szokujący wywiad. "Nazisto, wyp... z naszego kraju"

Teraz nowym klubem Vamary Sanogo będzie Górnik Zabrze, z którym Francuz podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. W Zabrzu o miejsce w formacji ofensywnej będzie rywalizował z Lukasem Podolski, Jesusem Jimenezem, Alexem Sobczykiem i Piotrem Krawczykiem.

Po trzech kolejkach sezonu 2021/22 ekstraklasy Górnik Zabrze zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. W kolejnym spotkaniu zespół Jana Urbana zagra w Białymstoku z Jagiellonią (16 sierpnia).