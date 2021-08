Lech Poznań odrzucił ofertę w wysokości 7 milionów euro! I to za Polaka. Nowy rekord?

- Jakub Kamiński z Lecha na celowniku Wolfsburga. To nie pierwszy transfer na linii Bartłomiej Bolek - Joerg Schmadtke, dyrektor sportowy „Wilków". 7 milionów euro to pierwsza oferta, odrzucona przez „Kolejorza" - poinformował Roman Kołtoń na Twitterze.

Lech Poznań potwierdza

Lech Poznań potwierdził te informacje i dodał, że klub nie jest zainteresowany sprzedażą Jakuba Kamińskiego w tym oknie transferowym. - Możemy potwierdzić, że była świetna oferta za Kubę Kamińskiego, ale Lech Poznań nie jest zainteresowany tym, żeby w tym okienku transferowym Kuba opuścił "Kolejorza" - napisało Biuro Prasowe Lecha Poznań.

Duża forma Jakuba Kamińskiego

19-letni Jakub Kamiński wyrasta na prawdziwy motor napędowy Lecha Poznań w tym sezonie. Skrzydłowy po trzech meczach ma już dwie bramki i asystę i właściwie w każdej akcji pokazuje niezwykłą jakość i wielką dynamikę, z której słynął w momencie wejścia do Ekstraklasy. Teraz potwierdza swój wielki talent i jeśli dalej będzie się tak rozwijać, to wkrótce może spodziewać się powołania od Paulo Sousy na wrześniowe mecze w eliminacjach do mundialu w Katarze.

Umowa Jakuba Kamińskiego wygasa dopiero w 2024 roku, dlatego śmiało można przypuszczać, że skrzydłowy może nawet pobić rekord transferowy Ekstraklasy. Dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem był Jakub Moder z Lecha Poznań, który trafił do Brighton za ok. 10 milionów euro.