Wisła Płock przełamuje złą passę! Beniaminek wreszcie traci punkty

Była 19. minuta meczu w Płocku, gdy piłkę na własnej połowie stracił pomocnik Radomiaka Radom, Michał Kaput. Z błędu rywala skorzystał Rafał Wolski, który przebiegł z piłką kilka metrów i podał w pole karne do Marko Kolara. Chociaż obrońcom beniaminka udało się zablokować uderzenie napastnika Wisły Płock, to przy dobitce byli już bezradni tak samo jak ich bramkarz, Filip Majchrowicz.

Była to pierwsza bramka dla Wisły Płock w tym sezonie. Bramka, która po porażkach z Legią Warszawa (0:1) i Lechią Gdańsk (0:1), dała drużynie Macieja Bartoszka pierwsze zwycięstwo i punkty w tych rozgrywkach. Dzięki temu wynikowi i sobotniemu zwycięstwu Górnika Zabrze ze Stalą Mielec (1:0) w tym sezonie nie ma już drużyny bez punktu w lidze.

Pierwsze punkty Wisły, pierwsza porażka beniaminka

Dla Radomiaka, który sezon zaczął od remisu z Lechem Poznań (0:0) i sensacyjnej wygranej z Legią Warszawa (3:1), to pierwsza porażka po powrocie do ekstraklasy. Beniaminek ligi przegrał spotkanie w Płocku, mimo że jako pierwszy stworzył sobie dobrą okazję do strzelenia gola. Zawiódł go jednak były zawodnik Wisły Płock, Karol Angielski, który nieudolnie lobował Bartłomieja Gradeckiego. Napastnik Radomiaka miał dużo miejsca i czasu, a mimo to zdecydował się na trudne uderzenie, które ostatecznie spokojnie złapał bramkarz gospodarzy.

O ile przed przerwą widzieliśmy jeszcze kilka niezłych akcji, o tyle w drugiej połowie mecz stał na dużo niższym poziomie. Najlepszą okazję do strzelenia kolejnego gola miał pomocnik Wisły Płock, Damian Warchoł. Tuż po wejściu na boisko 26-latek otrzymał piłkę po błędzie rywala, jednak zbyt długo zwlekał na uderzenie i ostatecznie nie udało mu się pokonać Majchrowicza.

Szansę do rehabilitacji Radomiak będzie miał w niedzielę, gdy na wyjeździe zagra z Rakowem Częstochowa. Dzień wcześniej Wisła zagra w Gliwicach z Piastem.