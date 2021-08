Szalona radość Marka Papszuna po meczu z Wisłą Kraków [WIDEO]

Po bezbramkowym remisie z Rubinem Kazań w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy Raków nie przełożył swojego kolejnego ligowego meczu. Zadanie nie było łatwe, bowiem zawodnicy z Częstochowy udali się do Krakowa na starcie z Wisłą, które nieźle rozpoczęła ligowe rozgrywki.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Jak Wisła mogła to przegrać?! Świetny powrót Rakowa i piękny gol [WIDEO]

Szalona radość Marka Papszuna

W 24. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie, kiedy to na listę strzelców wpisał się Yaw Yeboah. Sytuacja gości skomplikowała się jeszcze bardziej w 51. minucie - po czerwonej kartce dla Giannisa Papanikolaou Raków grał w osłabieniu. To jednak nie podłamało zawodników z Częstochowy - w 61. minucie Marcin Cebula doprowadził do wyrównania, a niecałe 20 minut później gola na wagę zwycięstwa strzelił Vladislavs Gutkovskis.

Zwycięstwo nad Wisłą było znakomitym prezentem dla Marka Papszuna, który w niedzielę obchodził swoje 47. urodziny. Po meczu trener zdjął koszulkę, wskoczył na stół i poprowadził zabawę.

Trudne zadanie przed Rakowem

W najbliższy czwartek Raków Częstochowa stanie przed trudnym zadaniem. Wicemistrz Polski zmierzy się na wyjeździe z Rubinem Kazań, a stawką tego pojedynku będzie awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Potencjalnym rywalem w tej fazie będzie łotewski FK RFS lub belgijski KAA Gent.

Lechia ratuje się w doliczonym czasie! Parodia rzutu karnego [WIDEO]

Po trzech kolejkach PKO BP Ekstraklasy drużyna z Częstochowy z dorobkiem sześciu punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W następnej serii gier drużyna Marka Papszuna zagra u siebie z beniaminkiem, Radomiakiem Radom.