Lechia ratuje się w doliczonym czasie! Parodia rzutu karnego [WIDEO]

36 - aż tyle goli padło w ostatnich jedenastu meczach ligowych między tymi drużynami. Można było zatem spodziewać się we Wrocławiu kolejnego spotkania z kilkoma bramkami. Tym bardziej, że w tym sezonie Śląsk w meczach ligowych i pucharowych zdobył już siedemnaście goli.

Fatalne pudła Zwolińskiego

Mając jednak w pamięci czwartkowy rewanż z Hapoelem Beer Szewa, trener Jacek Magiera dał szansę kilku dotychczasowym zmiennikom. Tak zestawiony Śląsk w pierwszej połowie miał spory problem z Lechią. Już w ósmej minucie ostro w polu karnym Diogo Verdasca sfaulował Josepha Ceesaya. Sędzia Jarosław Przybył nie zauważył przewinienia, ale dostał sygnał z VAR, obejrzał powtórkę i podyktował "jedenastkę". Do piłki podszedł Łukasz Zwoliński i strzelił wysoko nad poprzeczką.

Napastnik Lechii Gdańsk kontynuuje fatalną passę w ekstraklasie z rzutów karnych. Zmarnował już pięć z sześciu takich prób. 28-letni napastnik we Wrocławiu mógł się jednak szybko zrehabilitować, ale zmarnował dwie bardzo dobre okazje. W obu sytuacjach świetnie bronił Michał Szromnik. "Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić" - to powiedzenie sprawdziło się we Wrocławiu. Śląsk przeprowadził w 33. minucie kapitalną kontrę, z prawej strony podał Mateusz Praszelik, a niepewną interwencję Zlatana Alomerovicia wykorzystał Dino Stiglec.

Po zmianie stron to gospodarze byli już zespołem lepszym. W 59. minucie Hiszpan Cayetano Quintana kapitalnie prostopadle podał do Fabiana Piaseckiego, a ten w polu karnym starł się z Kopaczem. Arbiter podyktował rzut karny, ale po chwili postanowił obejrzeć jednak powtórkę sytuacji i odwołał rzut karny. Chwilę później Piasecki zmarnował świetną okazję i nieobstawiony w polu karnym fatalnie spudłował. Bardzo dobrą sytuację zmarnował też Petr Schwarz.

W piątej minucie doliczonego czasu gry z prawej strony dośrodkował Mykoly Musolitina, a głową idealnie przymierzył Tomasz Makowski i wyrównał. Sędziowie analizowali jeszcze, czy w tej akcji Flavio Paixao nie sfaulował Łukasza Bejgera, ale ostatecznie uznali gola.

Po tym remisie drużyna Jacka Magiery zajmuje szóste, a Lechia siódme miejsce w tabeli ekstraklasy. W następnej kolejce Śląsk podejmie Górnika Łęczna, a gdańszczanie zagrają u siebie z Cracovią.