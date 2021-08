Niesamowity gol dla Lecha Poznań i wygrana! 19-latek robi furorę. "Absolutne monstrum"

To były minuty, które wstrząsnęły Cracovią. W przerwie Michał Probierz zrobił aż trzy zmiany i wydawało mu się, że odmieni nimi oblicze gry swojej drużyny. I faktycznie odmienił, ale bardzo negatywnie.

Już w 48. minucie Lech Poznań został bardzo wysoko na połowie Cracovii, bezpańska piłka trafiła pond nogi Kamińskiego, który zagrał do Satki, a ten podał do Bartosza Salomona. Środkowy obrońca nawet się nie zastanawiał i kropnął z 25 metrów. Piorunujące uderzeni nie dało żadnych szans Karolowi Niemczyckiemu i Lech wyszedł na prowadzenie.

Zaledwie sześć minut później było już 2:0. Douglas podał piłkę 19-letniemu Kamińskiemu, który zdecydował się na niezbyt oczywisty strzał z pola karnego. Mimo małego kąta piłka wpadła do bramki, a wydatnie pomógł temu rykoszet od próbującego interweniować Rasmussena.

W ostatnich 40 minutach Lech Poznań w pełni kontrolował wydarzenia na boisku i nawet nie pozwolił Cracovii na stworzenie bardzo groźnej sytuacji. Właściwie bezrobotny był w tym meczu Mickey van der Hart.

Duża forma Jakuba Kamińskiego

19-letni Jakub Kamiński wyrasta na prawdziwy motor napędowy Lecha Poznań w tym sezonie. Skrzydłowy po trzech meczach ma już dwie bramki i asystę i właściwie w każdej akcji pokazuje niezwykłą jakość i wielką dynamikę, z której słynął w momencie wejścia do Ekstraklasy. Teraz potwierdza swój wielki talent i jeśli dalej będzie się tak rozwijać, to wkrótce może spodziewać się powołania od Paulo Sousy na wrześniowe mecze w eliminacjach do mundialu w Katarze.

Lech Poznań został nowym, tymczasowym liderem ekstraklasy. Ekipa Macieja Skorży ma siedem punktów po trzech kolejkach. Cracovia po trzech meczach jest w zdecydowanie innym miejscu, bo ma zaledwie jeden punkt, a Michał Probierz ma sporo do przemyślenia przed kolejnymi meczami.

Lech Poznań - Cracovia 2:0 (0:0)

Bramki: Salamon (47), Kamiński (54)

Lech Poznań: Mickey van der Hart - Alan Czerwiński, Bartosz Salamon, Lubomir Satka, Barry Douglas - Michał Skóraś (74. Jan Sykora), Jesper Karlstroem (80. Nika Kwekweskiri), Joao Amaral (69. Dani Ramirez), Pedro Tiba (69. Radosław Murawski), Jakub Kamiński (80. Filip Marchwiński) - Mikael Ishak

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Matej Rodin, Jakub Jugas - Sergiu Hanca, Sylwester Lusiusz (46. Mathias Hebo Rasmussen), Pelle van Amersfoort, Florian Loshaj (78. Karol Knap), Michal Siplak (86. Kamil Pestka) - Filip Balaj (46. Marcos Alvarez), Patryk Zaucha (46. Kamil Ogorzały)