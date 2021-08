"Normalność, radość, zabawa". Niezwykły obrazek z trybun w meczu ekstraklasy Jednak można!

Rafał Wisłocki rozpoczął pracę w Bruk-Bet Termalice Niecieczy w lipcu tego roku. Wcześniej 35-latek piastował funkcję prezesa Wisły Kraków oraz dyrektora akademii Sandecji Nowy Sącz. Wisłocki w nowym miejscu pracy odpowiada za sprawy organizacyjne oraz marketingowe. Efekty jednego z jego pomysłów były widoczne na trybunach w meczu Bruk-Betu z Wisłą Kraków.

Kibice Bruk-Betu i Wisły Kraków wymieszani na jednym sektorze. "To jest jeden z naszych celów"

Na Twitterze pojawił się filmik z trybun stadionu Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, na którym widać reakcję kibiców Wisły Kraków na bramkę Macieja Sadloka w 90. minucie spotkania. Nie byłoby w tym nic dziwnego i zaskakującego, natomiast na nagraniu widać, że na jednej z trybun kibice obu drużyn są wymieszani ze sobą.

Takie obrazki wywołały pozytywne reakcje ze strony kibiców, zarówno tych postronnych, jak i powiązanych z jednym z wyżej wspomnianych zespołów. "Piękny filmik. Jedni obok drugich. Normalność, radość, zabawa. Tak powinno to wyglądać na wszystkich stadionach" – czytamy na Twitterze. "I to są widoki, które można oglądać. Kibice dwóch drużyn siedzących bark w bark, bez żadnych niepotrzebnych problemów, wszyscy cieszą się piłką. Duży szacun" – dodają fani.

Do całej sytuacji odniósł się Rafał Wisłocki, dyrektor ds. organizacyjnych i marketingowych w Bruk-Becie. "To jest właśnie jeden z naszych celów. Chcemy, by kibic wybierający mecz Ekstraklasy w Niecieczy czuł się zawsze bezpiecznie, komfortowo i mógł cieszyć się wspaniałym widowiskiem. Nasza #BandaSłonia z meczu na mecz będzie coraz głośniejsza, ale zawsze na top poziomie kultury" – napisał Wisłocki.