Kibice Górnika są wściekli. Mocne oświadczenie. "Kto kibica nie szanuje..."

Górnik Zabrze nie zanotował udanego początku nowego sezonu Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Jana Urbana przegrał 0:2 z Pogonią Szczecin na inaugurację, a w miniony piątek uległa 1:3 Lechowi Poznań. Zabrzanie prowadzili po bramce Jesusa Jimeneza z rzutu karnego w ósmej minucie, ale później trafiali tylko zawodnicy Lecha – Jakub Kamiński, Mikael Ishak oraz Michał Skóraś. W meczu z Lechem w rozgrywkach Ekstraklasy zadebiutował Lukas Podolski.

Torcida domaga się zmian w zarządzie Górnika Zabrze. "Dyletanctwu mówimy basta"

W ostatnich minutach meczu Górnika Zabrze z Lechem Poznań Torcida wyrażała swoje niezadowolenie z pracy zarządu klubu. Grupa kibiców wydała oświadczenie, w którym domaga się zmian w zarządzie Górnika. "W Zabrzu potrzebne wielkie zmiany, rada nadzorcza i zarząd do wymiany! Wczorajszy "spektakl" pomimo pandemii, dziadowskiego startu w lidze i szopki z biletami jaką zgotowali nam włodarze Górnika postanowiło oglądać na stadionie blisko 20 tysięcy kibiców, co jasno pokazało, jaki tu drzemie potencjał i jak się go marnotrawi" – zaczęli kibice.

"Jak pewnie wielu wczoraj słyszało, w ostatnich minutach meczu Torcida przedstawiła jasne i głośne stanowisko dotyczące poczynań osób odpowiedzialnych za poziom sportowy i organizacyjny. Traktujmy to jako symbol początku stanowczych działań mających na celu usunięcie niekompetencji i partactwa w klubie. Kibice Górnika muszą chodzić z podniesionym czołem, dlatego dyletanctwu mówimy basta! Kto kibica nie szanuje temu w d**ę cztery c***e! Pozdrawiamy, Torcida" – czytamy.

W oświadczeniu nie zostały wymienione osoby, których dymisji domagali się kibice z grupy Torcida. Poza Lukasem Podolskim do Górnika przed startem sezonu przyszedł m.in. Mateusz Cholewiak, Paweł Sokół, Rafał Janicki czy Grzegorz Sandomierski. W następnej kolejce zabrzanie zagrają ze Stalą Mielec. To spotkanie odbędzie się w sobotę 7 sierpnia o godzinie 17:30.